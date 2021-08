Innovatieve diagnostiek voor hartvaten disfunctie

Patiënten die last hebben van pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid waarbij een hartaandoening vermoedt wordt, ondergaan normaliter een onderzoek waarbij de cardioloog vaak op zoek gaat naar vernauwingen in de grote slagaders van het hart. Deze vorm van diagnostiek is de meest gangbare en beproefde methode voor vrijwel alle hartaandoeningen die door problemen met de slagaders veroorzaakt worden.

Diagnostiek bij hartvaten disfunctie

Als een dergelijke afwijking in de slagaders niet gevonden wordt, maar de patiënt wel klachten blijft houden, dan kunnen die ook veroorzaakt worden door hartvaten disfunctie. Dit is een relatief onbekende, en moeilijk vast te stellen, aandoening. Doordat niet de juiste diagnose gesteld kan worden, worden deze klachten vaak genegeerd. Bij hartvaten disfunctie blijken de grote en kleine hartslagaders veel vaker dan gedacht te verkrampen (vaatspasme). Tijdens dit verkrampen stroomt er te weinig bloed naar de hartspier. Ook kan verdikking en/of afname in het aantal haarvaatjes zorgen voor zuurstoftekort in de hartspier.

“Inmiddels hebben naar schatting zo’n 60.000 patiënten in Nederland te maken met het ziektebeeld; 10.000 mensen kampen dagelijks met ernstige klachten. In tweederde van de gevallen gaat het om vrouwen, vaak in de menopauze”, vertelt cardioloog Joan Meeder. Hij bracht het onderwerp van deze aandoening landelijk onder de aandacht en traint cardiologen hoe ze de stoornis kunnen vaststellen en behandelen.

VieCuri heeft sinds kort ook de mogelijkheid om hartvaten disfunctie vast te stellen via de zogenoemde vaatfunctietest. De cardiologen Filip Eerens en Wouter Remkes van het ziekenhuis zijn getraind om deze diagnostiek toe te passen. “Zo komen oplossingen voor de problemen van de kleine haarvaatjes en verkramping van de hartslagaders steeds eerder en beter in beeld. Dit helpt enorm bij het stellen van de juiste diagnose en behandeling. Alleen al het stellen van de diagnose geeft mensen rust. Door stress verergeren de klachten en tegelijkertijd krijgen mensen stress als ze iets voelen. Deze vicieuze cirkel kunnen we doorbreken met leefstijladviezen en medicijnen”, vertelt Meeder.

Onlangs startte VieCuri ziekenhuis ook met het thuis monitoren en ondersteunen van patiënten met hartfalen. Daarvoor maakt het ziekenhuis onder andere gebruik van een e-health oplossing waarbij de patiënt wordt begeleidt door een virtuele coach.