Innovatieve endoscopische operaties aan wervelkolom

De nieuwe endoscoop werd in het Martini Ziekenhuis al geruime tijd gebruikt voor hernia operaties. Het voordeel van deze nieuwe generatie endoscopen is dat hij ook geschikt is om andere endoscopische operaties aan de wervelkolom mee uit te voeren. “Met een endoscoop kun je heel precies werken, en dat heeft belangrijke voordelen voor de patiënt. Op deze manier ontstaat er tijdens de operatie namelijk minder schade, wij noemen een operatie dan minder invasief”, aldus neurochirurg Shukri Demir.

Volledig endoscopische operaties

Momenteel is het Martini Ziekenhuis het enige ziekenhuis in Nederland dat ‘de volledig endoscopische methode’ inzet voor diverse type operaties aan de wervelkolom. De vakgroep neurochirurgie van het Martini ziekenhuis is een samenwerking aangegaan om ook andere ziekenhuizen in Nederland kennis te laten maken met deze technieken.

Met deze endoscopische innovatie wordt een flinke stap vooruit gezet. “Op dit moment is de behandeling volgens de ‘volledig endoscopische methode’ de minst invasieve (schadelijke) chirurgische optie. Dat betekent een minder lange herstelperiode en minder kans op complicaties. Patiënten hebben minder pijn en kunnen sneller hun dagelijkse werkzaamheden hervatten. Deze behandelmethode maakt ook dat we een deel van deze operaties in een dagbehandeling kunnen doen. Onder lokale verdoving, we opereren patiënten in de ochtend en in de middag kunnen ze naar huis”, aldus Demir.

Neurochirurg Demir kwam tijdens zijn opleiding in Duitsland voor het eerst in aanraking met de ‘volledig endoscopische methode’. “Ik werd er door gefascineerd en realiseerde me dat we in Nederland nog niet op deze manier werkten. Het is ronduit geweldig dat we deze endoscopische innovatie nu ook in het Martini Ziekenhuis kunnen aanbieden”, vertelt hij.

Kennis en kunde delen

De leverancier van de nieuwe endoscoop, Inspine en het Martini Ziekenhuis gaan samen de intercollegiale training en lokale ondersteuning vormgeven. Zo willen zij ervoor zorgen dat de kennis en kunde die binnen het Martini Ziekenhuis opgedaan is, en wordt, gedeeld kan worden met andere ziekenhuizen en neurochirurgen.

“Ik zie de voordelige effecten van deze manier van opereren elke dag in de praktijk. Ik zou graag mijn kennis en kunde delen met anderen. Zo kunnen we de zorg voor patiënten die een chirurgische ingreep aan de wervelkolom moeten ondergaan naar een hoger niveau brengen”, voegt Demir daar aan toe.