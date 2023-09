Innovatieve IC op basis van healing environment

De IC is dankzij deze opvallende transformatie nu een veel aangenamere plek geworden. In deze nieuwe IC-omgeving worden hightech-innovaties samengebracht met een diepgaand begrip van het belang van welzijn, waardoor de patiëntenzorg naar een hoger niveau wordt getild. Jerry Kuijpers, een IC-verpleegkundige die vanaf het begin betrokken was bij dit project: “CWZ en het IC-team zijn trots op deze prestatie en kijken uit naar de ingebruikname.”

Biodynamische verlichting

Het realiseren van een healing environment staat centraal in het ontwerp van deze IC. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen sneller genezen en minder stress ervaren in een aangename omgeving. De patiëntenkamers zijn daarom ruim opgezet en baden in natuurlijk licht. Bijzonder is ook het uitzicht op een groen landschap, de biodynamische verlichting in de kamers en de afbeeldingen van de Mookerheide op de muren.

De patiëntenkamers hebben glazen deuren bedekt met LCD-folie, die kan schakelen tussen doorzichtig en ondoorzichtig, teneinde de privacy van de patiënt te waarborgen. Dit bevordert een rustige omgeving, terwijl de patiënt toch in het zicht blijft. Voor het comfort van de patiënt wordt ook een zo stil mogelijke IC nagestreefd, hetgeen wordt ondersteund door een geavanceerd alarmmanagementsysteem.

Healing environment is rustig

Rust en stilte maakt namelijk ook deel uit van de zogeheten healing environment, want het is aangetoond dat patiënten onrustig kunnen worden van een overdaad aan piepjes en alarmmeldingen. Het rustiger maken van omgevingen is in diverse ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen, steeds vaker een belangrijk doel. Een sterk voorbeeld van een moderne rustig alarmsysteem werd kortgeleden bijvoorbeeld nog gerealiseerd op de neonatale ICU van Máxima MC, waar het aantal piepjes en bliepjes, met inzet van onder meer AI, aanzienlijk kon worden teruggebracht.

Family centered care

Family centered care is een ander aspect dat centraal staat op deze nieuwe IC. Naast hoogwaardige zorg voor de patiënt, is er veel aandacht besteed aan het comfort van familieleden en naasten. Relaxstoelen zijn geplaatst in de kamers en familieleden worden uitgenodigd om, indien gewenst, actief deel te nemen aan de zorg. Die benadering is bekend onder de noemer familieparticipatie. Intensivist Marco Peters benadrukt het belang hiervan voor patiënten en hun familie, vooral gezien de onzekerheden die gepaard gaan met opname op de intensive care.

Naast de focus op welzijn introduceert deze nieuwe IC een reeks innovatieve technologieën om het verblijf te verbeteren. De kamers zijn stuk voor stuk voorzien van klimaatplafonds die zowel verwarming als koeling bieden. Elke patiëntenkamer beschikt over een volledig uitgeruste badkamer met een douchestoel, douchebrancard en tillift. Bovendien zijn in elke kamer tilliften aan het plafond geïnstalleerd. Hierdoor worden niet alleen patiënten sneller mobiel maar worden ook de medewerkers ontlast.

Healing environment óók buiten

Een ander opvallend kenmerk van deze IC is het concept van ‘watervrij werken’. Er zijn geen wastafels in de kamers geïnstalleerd, zodat de infectiepreventie word gemaximaliseerd. Ook is in deze IC geïnvesteerd in geavanceerde bewakingsmonitors en een speciale skills-ruimte voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers, zodat ze beter zijn voorbereid om hoogwaardige zorg te bieden aan de patiënten. Dit alles draagt bij aan een geavanceerde en comfortabele omgeving, die gericht is op het welzijn van zowel patiënten als medewerkers.

Tot slot is zelfs buiten de IC is er nagedacht over een zo’n prettig mogelijke healing environment voor de patiënten. IC-medewerkers hebben namelijk het initiatief genomen voor ‘BeterBuiten’. Dit is een paviljoen in de tuin bij het ziekenhuis waar patiënten, zelfs als ze niet in staat zijn uit bed te komen, kunnen genieten van de buitenlucht en ontspanning te midden van groen en zingende vogels. Dit project zal in 2024 worden gerealiseerd.