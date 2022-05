Innovatieve oplossingen voor thuis- en ouderenzorg gezocht

Voor het toekomstbestendig maken, en bereikbaar houden, van de thuis- en ouderenzorg is verder innoveren en digitaliseren cruciaal. ActiZ is van mening dat deze innovatie, die wel al in gang gezet is, niet snel genoeg gaat. Daarom zijn zij, samen met WDTM, een zoektocht begonnen naar innovatieve startups. Zo willen zij de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg helpen versnellen.

Innovatieve oplossingen thuis- en ouderenzorg

Startups die innovatieve oplossingen ontwikkeld hebben, of daar mee bezig zijn, voor de thuis- en ouderenzorg, worden opgeroepen zich aan te melden voor de ‘Digitaal Cruciaal’ pitch-competitie. Zij maken kans op de ActiZ-WDTM Innovatieprijs. Die biedt de startup de kans om gebruik te maken van drie maanden begeleiding en een rijk netwerk om de startup verder te brengen.

Om als startup te kunnen deelnemen moet deze voldoen aan de volgende eisen:

Het moeten een veelbelovende startup zijn die een duidelijke focus heeft op de thuis- en ouderenzorg.

De innovatie van de startup mag niet ouder zijn dan drie jaar (2019) en de startup dient uit ten minste twee co-founders te bestaan.

De omzet van de startup over het jaar 2021 mag niet meer bedragen dan 200.000 euro.

Selectie en aanmelden

Tijdens de selectie en jurering van zal de focus liggen op de impact die de innovatieve oplossingen van de aangemelde startups hebben op het zorgproces. Hierbij wordt niet alleen naar het besparen van tijd of kosten gekeken, maar ook naar elementen zoals het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het verlichten van het werk van de zorgmedewerkers of het verhogen van het werkplezier.

Startups kunnen zich tot en met 1 juni 2022 17.00 uur aanmelden. Daarvoor moet zij de pitch-presentatie en een ingevulde vragenlijst te sturen naar [email protected], onder vermelding van ‘Pitch-competitie’. Startups krijgen uiterlijk 7 juni bericht of zij mogen deelnemen.

In maart organiseerde ActiZ ook een webinar over innovatie in de ouderenzorg. Daaruit bleek dat Japan op het gebied van innovatieve zorg al een stuk verder is dan wij hier in Nederland. Dat komt niet alleen doordat dit land een beter klimaat heeft voor zorginnovatie, maar ook omdat Japanners, ook de ouderen, technologie meer waarderen en omarmen.