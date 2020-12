Innovatieve sensor helpt broekplassen voorkomen

Bij kinderen is urine-incontinentie, en daardoor broekplassen, nog altijd een veel voorkomend probleem. Tijdens zijn eerste master stage, ‘Technical Medicine’ in het Wilhelmina Ziekenhuis, kwam van Leuteren het probleem al tegen. Daar startte hij met het bedenken en werken aan een oplossing. Dat werd dus de SENS-U.

Voor zijn promotie-onderzoek aan de UT heeft van Leuteren, naast zijn werkzaamheden als mede-ontwikkelaar van de SENS-U, ook het benodigde klinische onderzoek uitgevoerd.

Broekplassen voorkomen

De SENS-U wordt ter hoogte van de blaas op de buik geplakt. Deze sensor meet met behulp van echografie hoe ver de blaas gevuld is. Wanneer het tijd is om naar het toilet te gaan, geeft de sensor dat aan door middel van een kort trilsignaal. Zo kan broekplassen bij kinderen die last hebben van urine-intercontinentie voorkomen worden. En daarmee ook de traumatische ervaring wanneer het in de schoolklas gebeurd.

“Doordat de sensor met echografie werkt, is het niet invasief en kan het apparaatje de hele dag door het kind gedragen worden”, vertelt van Leuteren. Daarnaast kan de SENS-U ook ingezet worden om onder begeleiding van een urotherapeut het kind te leren op tijd naar de wc te gaan. “Het kind wordt ondersteund bij het herkennen van het natuurlijke gevoel dat een volle blaas geeft. Hierdoor kan urine-incontinentie worden voorkomen en kan het gebruik van de SENS-U op termijn ook weer worden afgebouwd”, aldus van Leuteren.

SENS-U ook inzetten bij bedplassen

De UT-promovendus heeft ook onderzoek gedaan naar het gebruik van de SENS-U om bedplassen te voorkomen. Belangrijk bij dat onderzoek was dat het gebruik van de sensor ‘s nachts er niet toe moet leiden dat het kind slechter daardoor slaapt. Uit het onderzoek bleek dat de SENS-U een volle blaas in 83 procent van de gevallen juist detecteerde. In 17 procent van de gevallen was de blaas niet vol genoeg – minder dan 30 milliliter – om een meting te kunnen doen. Bij de kinderen die aan dit onderzoek meededen had niemand last van minder slaap door het gebruik van de sensor.

Van Leuteren hoopt ook dat zijn onderzoek en de SENS-U bijdragen aan het doorbreken van het taboe op urine-incontinentie bij kinderen, zodat deze kinderen weer gewoon kind kunnen zijn. De sensor moet kinderen leren in te zien dat unrine-incontinentie niet gek is. “Het komt nog veel vaker voor dan door de meeste mensen wordt gedacht. Als mensen er al over praten, dan spreken ze vaak over ‘het broertje’ dat er last van had”, vertelt van Leuteren.

De SENS-U voorkomt broekplassen. Het slimme incontinentiemateriaal zoals dat tot dusver beschikbaar is, is gericht op het beter en slimmer kunnen verzorgen van (ouderdoms)incontinentie bij volwassenen.