Innovatieve technologie versnelt ontwikkeling van medicijnen

Het door TNO ontwikkelde onderzoek met AMS kan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen met zo’n twee jaar versnellen. Uit onderzoek van de stichting Fair Medicine blijkt bovendien dat de inzet van deze technologie ook tot een substantiële kostenbesparing leidt. Daarmee wordt het risico dat de farmaceutische industrie loopt – het investeren van veel geld in een potentieel nieuw medicijn dat uiteindelijk niet geschikt blijkt te zijn – ook een stuk kleiner.

90 procent kandidaat medicijnen falen

De kans dat een potentieel nieuw medicijn tijdens klinische studies faalt ligt rond de 90 procent. In 60 procent van de gevallen is een gebrek aan werkzaamheid de oorzaak van dat falen. De overige 40 procent komt voor rekening van schadelijke bijwerkingen.

Door de grote kans op falen, de lange ontwikkeltijd en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, zijn het risico’s voor de farmaceutische industrie vaak (te) groot. Het verlagen van de faalkans en kosten zijn dus belangrijk. Bovendien zorgen deze hoge kosten ook ervoor dat medicijnen duurder worden, wat weer een negatief effect heeft op de zorgkosten die sowieso al onder druk staan.

Veiligheidsonderzoek vervroegen

Om de veiligheid van nieuwe medicijnen te kunnen garanderen moeten farmaceutische bedrijven onderzoek doen om te bepalen of het kandidaat-medicijn in de mens omgezet wordt naar (giftige) afbraakstoffen, zogenaamde metabolieten. Dit onderzoek gebeurt nu nog vaak in de laatste en duurste fase van klinisch onderzoek. Met microtracing in combinatie met de Accelerator Mass Spectrometry (AMS) kan het veiligheidsonderzoek al in de eerste klinische fase worden uitgevoerd.

Hierdoor kan voorkomen worden dat kandidaat-geneesmiddelen met een hoog veiligheidsrisico doorgaan naar de grootschalige en dure klinische studies (early derisking). De vroegtijdige informatie die daaruit voortkomt over de veiligheid van een medicijn voor mensen kan ook een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal proefdieren dat normaliter gebruikt moet worden voor onderzoek naar metabolieten.

Technologie van TNO

TNO heeft zelf een volledig geautomatiseerde monstervoorbereiding ontwikkeld. Daardoor is TNO de enige partij in Europa die de AMS-technologie routinematig kan inzetten voor medicijnontwikkeling. Daarmee heeft men meteen de weg voor grootschalige toepassing vrijgemaakt. De toepasbaarheid en validatie van deze methodiek is meerdere malen bewezen in samenwerking met farmaceutische partners.

“Alleen op deze gecoördineerde en gezamenlijke manier is er substantiële verbetering van het proces van medicijnontwikkeling in zicht. Zo zijn we in staat steeds complexere medicijnen te ontwikkelen in het belang van de patiënt, met minder dierproeven en tegen aanvaardbare kosten”, aldus Wouter Vaes (senior scientist TNO).