Innovatieve therapie voor dwarslaesie en Parkinson

Het EPFL is een van de meest vooraanstaande instellingen voor neurowetenschappelijk onderzoek en het CHUV staat in de top 10 van beste ziekenhuizen ter wereld. Zowel de nieuwe therapie voor dwarsleasie als Parkinson patiënten die nu door Onward toegevoegd zijn aan haar portfolio zijn toegevoegd worden op dit moment in klinische haalbaarheidsstudies geëvolueerd door .NeuroRestore, een centrum voor neurorestoratieve therapieën.

“Met deze aanvulling verrijken wij onze portfolio van patenten en exclusieve licenties met ‘s werelds toonaangevende neurowetenschappelijke onderzoekslaboratoria. Ons werk met EPFL en CHUV aan therapieën die gebruik maken van een interface tussen hersenen en ruggengraat kan een bredere groep mensen met een dwarslaesie helpen bij het herstel en het optimaliseren van mobiliteit en de functie van de bovenste ledematen. We willen ook graag therapieën verder onderzoeken en mogelijk commercialiseren die de mobiliteit van mensen met de ziekte van Parkinson kunnen herstellen en behouden, hoewel we ons momenteel blijven focussen op mensen met een dwarslaesie”, aldus Dave Marver, CEO van Onward.

Dwarsleasie therapie

De therapie die de kwaliteit van leven van dwarslaesie patiënten kan verbeteren richt zich op het herstellen van beweging, onafhankelijkheid en gezondheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een draadloze interface tussen de hersenen en de ruggengraat. Die interface vangt hersensignalen op die worden geregistreerd door een hersenimplantaat om ruggenmergstimulatie op te wekken. Hierdoor wordt de vrijwillige controle over verlamde armen en benen hersteld. Deze therapie wordt onderzocht op klinische haalbaarheid in de STIMO-BSI-studie: Brain-controlled Spinal Cord Stimulation in Patients with Spinal Cord Injury.

In Amerika en Europa zijn 650.000 mensen met ruggenmergletsel die extra voordeel kunnen halen uit de Brain-Spine Interfacetechnologie wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met ONWARD’s ARC-therapie, waardoor zij mogelijk weer kunnen staan en lopen.

Verlichten loopstoornissen bij Parkinson

De therapie ten behoeve van Parkinson patiënten richt zich op het verlichten van loopstoornissen (bevriezen van de pas, etc.) bij deze patiënten. Daarbij bouwt de therapie voort op inzichten die zijn verkregen in de STIMO-studie. Daaruit bleek dat geprogrammeerde, gerichte stimulatie van het ruggenmerg het vermogen om te staan en te lopen kan herstellen, zelfs na een volledige dwarslaesie. Deze therapie wordt onderzocht op klinische haalbaarheid in de STIMO-Park-studie: Study on Feasibility of Targeted Epidural Spinal Stimulation to Improve Mobility in Patients With Parkinson’s Disease.

Bijna 1 miljoen mensen in Amerika en Europa hebben loopstoornissen als gevolg van de ziekte van Parkinson. Ruggenmergstimulatie via ARC-therapie kan hun vermogen om te lopen in stand houden en hun onafhankelijkheid en levenskwaliteit behouden ondanks hun neurodegeneratieve aandoening.