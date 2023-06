Innovatieve zorgtoepassingen helpen kinderen met kanker

Het Máxima Centrum in Utrecht vierde vorige week het vijfjarig bestaan. Sinds de opening in 2017 worden alle kinderen met kanker in Nederland in dit centrum behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker geconcentreerd in Utrecht. De missie van het Prinses Máxima Centrum is om ieder kind met kanker te genezen en te streven naar een optimale kwaliteit van leven.

Philips en de Philips Foundation zijn al sinds de oprichting van het Máxima Centrum betrokken bij deze missie die naadloos aansluit bij de missie van de leider in gezondheidstechnologie. De samenwerking kent enkele bijzondere mijlpalen met onder meer de KLIK Pijnmonitor-app.

App voor kinderen met kanker

Het Prinses Máxima Centrum ontwikkelde mede dankzij de steun van de Philips Foundation de KLIK Pijnmonitor-app. Kinderen met kanker die daarvoor behandeld worden, hebben regelmatig last van pijn. Met de KLIK Pijnmonitor-app kunnen de kinderen zelf of hun ouders voortaan 24 uur per dag ‘pijnscores’ rapporteren. Zo kunnen zij sneller in contact komen met zorgverleners op momenten dat de kinderen pijn hebben. Kinderen kunnen in de app een pijnscore aangeven van 0 tot 10. Bij een lage score, van 0 tot 3, krijgen ze tips om met pijn om te gaan, zoals ‘leg iets warms of kouds tegen de zere plek aan’, of ‘misschien heeft je kind behoefte aan een knuffel’.

Bij scores van 4 of hoger nemen zorgverleners telefonisch contact op met het gezin. Deze app geeft een fijn gevoel aan gezinnen, omdat ze weten dat er vanuit het ziekenhuis iemand beschikbaar is om mee te kijken en om advies te geven. De zorgprofessionals hebben de KLIK Pijnmonitor-app ervaren als een goede toevoeging aan de zorg voor kinderen met kanker die een behandeling tegen kanker ondergaan.

Intra-operatieve MRI

Het Prinses Máxima Centrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht openden eind 2022 een intra-operatieve MRI-operatiekamer. Deze speciale operatiekamer met Philips-apparatuur helpt de behandeling van kinderen met een hersentumor te verbeteren. Een MRI direct aansluitend op de operatiekamer biedt de mogelijkheid om tijdens de ingreep snel nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken om te bevestigen dat de operatie goed is uitgevoerd en goed verloopt. De operatiekamer is gerealiseerd met steun van donateurs van de Prinses Máxima Centrum Foundation.

De opening van de Intra-operatieve MRI OK

Proef-MRI

Philips leverde in 2018 een MRI aan het Máxima die gebruikt kan worden om een MRI-scan te oefenen. Met deze scanner maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de werkwijze van een MRI. Ze ervaren verschillende stappen, zoals het oefenen met stil liggen en wennen aan de geluiden die een MRI maakt. Een pilotstudie van het Prinses Máxima Centrum laat zien dat 72 procent van de kinderen van 4 tot 7 jaar na het oefenen, zónder narcose het MRI-onderzoek kan ondergaan. Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van kinderen met kanker.

“Het is mooi te zien dat er zoveel initiatieven zijn waarmee we een steentje kunnen bijdragen aan de missie van het Prinses Máxima Centrum”, zegt Nanda Huizing, hoofd Brand, Communications en Digital bij Philips Benelux. “Met onze apparatuur ondersteunen we de zorgprofessionals in hun werkzaamheden, maar het is minstens net zo belangrijk dat we helpen de kwaliteit van leven van kinderen met kanker te verbeteren. De verschillende initiatieven maken de samenwerking tussen Philips, de Philips Foundation en het Prinses Máxima Centrum zo waardevol en mooi.”