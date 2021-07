Interactieve kaart moet ecosysteem digital health stimuleren

Nijmegen heeft een grote zorgsector. Een kwart van de werkende bevolking heeft een baan in de zorg of een sector die er direct mee samenhangt. Op het gebied van Digital Health is veel kennis en kunde aanwezig bij het Radboudumc, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen. Ook zijn in Nijmegen en omgeving op het gebied van Digital Health meer dan 50 bedrijven actief. Voor Digital Health innovaties bestaan diverse financieringsmogelijkheden en is ook businesssupport beschikbaar.

Ontwikkelen, opschalen digital health

Er bestaat dus een ecosysteem, dat kansen biedt voor verdere uitbouw, stelt Tom van de Belt, onderzoeker bij het Radboudumc en initiatiefnemer voor de Digital Health-kaart: “De regio Nijmegen biedt ideale kansen om Digital Health-producten en -diensten te ontwikkelen, ze goed te verankeren in de praktijk en vervolgens ook op te schalen. Dat verbetert de patiëntenzorg en maakt tegelijkertijd ook economische groei mogelijk. Zeker op de gebieden zorg op afstand, zelf-monitoring, wellness en educatie, en vroege detectie met kunstmatige intelligentie, is in deze regio al veel kennis en ervaring aanwezig.”

Van de Belt bracht de regionale situatie in kaart. Daaruit bleek dat stakeholders elkaar nog niet altijd even gemakkelijk vinden: bedrijven die hun product willen uittesten en valideren in een zorginstelling; zorgverleners of onderzoekers die een partner zoeken om hun idee mee uit te werken; bedrijven die werknemers of studenten met specifieke digital health kennis willen binnenhalen. Daarnaast zag Van de Belt dat het opschalen bij digitale zorginnovaties lastig is: “Een subsidie binnenhalen voor het uitwerken van het idee of het doen van een pilot lukt vaak wel, maar structurele financiering vinden is veel moeilijker.”

Om samenwerking in de regio en matchmaking tussen ontwikkelaars en gebruikers te stimuleren, heeft het Radboudumc nu met The Economic Board de interactieve Digital Health-kaart ontwikkeld. Op deze kaart staan Digital Health-partners uit de regio Arnhem en Nijmegen. De kaart wordt continu bijgewerkt, zodat alle spelers erin kunnen worden opgenomen. Aanmeldingen zijn eenvoudig via de kaart door te geven.

Interactieve kaart

The Economic Board ontwikkelde eerder al de interactieve kaart Lifeport: een digitale plattegrond met bedrijven en organisaties in Health, Hightech, Energy, Food en Duurzaamheid. Deze kaart laat zien wie er allemaal actief zijn in deze sectoren binnen het innovatienetwerk Lifeport in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

John van Sambeek, Civic Entrepreneur voor Health, Hightech & Food bij The Economic Board, probeert in zijn werk onder meer de juiste verbindingen te leggen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden om de economische structuur en de innovatiekracht van de regio te versterken. “Dan moet je weten welke partijen in de regio zijn gehuisvest en wat zij precies doen. Alleen zo kun je inschatten wat hun toegevoerde waarde kan zijn binnen de health-innovatieketen van producten en diensten.”

Behoeften, vraagstukken

De Digital Health-kaart van de regio is één van de instrumenten die de partijen verder op weg kan helpen, benadrukt Van Sambeek. Naast informatie over wat alle opgenomen partners te bieden hebben, kunnen ze op de interactieve kaart ook aangeven met welke behoeften of vraagstukken ze zitten. “We hopen dat partijen elkaar zo sneller gaan vinden, en op die manier de onderlinge samenwerking binnen en buiten de sector nog verder wordt verbeterd.”