InteraktContour heeft technologie in de zorg keihard nodig

“Technologie zetten we in om nu en in de toekomst goede zorg te bieden en om het leven van cliënten aantrekkelijker, zelfstandiger en veiliger te maken”, vertelt Annegreet Blokland, programmamanager technologie bij InteraktContour in een interview in ICT&health 6. “Het zorgt voor een andere manier van werken waarbij de inzet ervan medewerkers ontlast en hen helpt om de zorg te geven die nodig is.”

InteraktContour wil zo de beste zorg bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Een ambitieuze doelstelling, weet Blokland, maar ook haalbaar.

Daarnaast is technologie ter ondersteuning ook keihard nodig. Terwijl cliënten dankzij innovatieve toepassingen zelf douchen, lampen aandoen, gordijnen dichtdoen en stofzuigen, houden zorgmedewerkers tijd over om andere cliënten te helpen. Dit zorgt dus voor arbeidsbesparing én maakt het werken in de zorg leuker en prettiger. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een groot voordeel.

Inzet technologie centraal

In het programma technologie binnen InteraktContour staat de inzet van allerlei soorten technologie in de zorg centraal, met als drie doelen: arbeidsbesparing, cliëntveiligheid en zelfredzaamheid. Het programmateam bestaat uit projectleiders en medewerkers van verschillende disciplines. Cliënten en medewerkers worden altijd betrokken bij de projecten, vaak al in de testfase.

Blokland: “Het idee is dat onze medewerkers zich bij elke zorghandeling gaan afvragen: ‘Wat kan technologie hier doen?’ ‘Hoe zou technologie mij en de cliënt kunnen helpen?’ Mogelijk kan technologie de handeling uit handen nemen, versnellen of erbij ondersteunen. Dit maakt het steeds vanzelfsprekender om technologie in te zetten. Want technologie maakt het leven van cliënten aangenamer, de zorg veiliger en het werk leuker.”

Blijvende impact

De strategie van het programma is er dus op gericht bewustwording en inzet van technologie volledig te integreren in de organisatie. Geen losse pilots en initiatieven, maar blijvende impact op de hele organisatie. Het programmateam helpt hierbij. Inmiddels lopen er 15 projecten. Volgend jaar zullen dat er iets minder zijn, maar wel met een grotere impact.

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die op 9 december verschijnt.