International Patient Summary (IPS) vooral nationaal ingezet

In december 2021 vond het derde JIC openForum plaats, met onder meer aandacht voor de IPS. De International Patient Summary is een samenwerking tussen vijf standaardisatieorganisaties, allemaal lid van de Joint Initiative Council on Global Health Informatics Standardization. Uitgangspunt is de EN ISO 27269 standaard voor de opbouw en inhoud van de IPS.

Ondersteuning uitrol standaard

Om deze standaard te kunnen implementeren, zijn er HL7 CDA en HL7 FHIR IPS Implementation Guides ontwikkeld. Deze HL7-implementatiegidsen verwijzen onder andere naar de SNOMED CT IPS Reference Set. Die bevat alle relevante zorgtermen voor de patiëntsamenvatting en mag onder een ‘Free for Use’ licentie gebruikt worden. Tot slot is er een IHE IPS Profile ontwikkeld die het geheel tot een toetsbare implementatie moet maken, met voorbeelden en testscripts die tijdens een IHE Connectathon kunnen worden gebruikt.

Verschillende landen zijn bezig om de IPS binnen de eigen landsgrenzen in te voeren, zodat de continuïteit van zorg kan worden gegarandeerd en tegelijk de aansluiting met grensoverschrijdende uitwisseling eenvoudig kan worden gelegd. Meer informatie hierover staat op de nieuwe website over international patient summary die tijdens het JIC openForum werd gelanceerd.

Nationale uitrol IPS

Ook Nederland is volgens organisatie HL7 Nederland met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) hard onderweg naar een nationale implementatie van de IPS. De BgZ is immers gebaseerd op de Europese Patient Summary richtlijn voor grensoverschrijdende zorg, waar ook de patiëntsamenvatting op gebaseerd is. Nederland is dan ook terecht opgenomen bij de IPS Implementations across the Globe.

In september verstuurde en ontving PGO-aanbieder Drimpy bijvoorbeeld tijdens de HL7 International FHIR Connectathon-dagen patiëntgegevens naar en van medische informatiesystemen in Nieuw-Zeeland en Italië op basis van de HL7-FHIR-standaard. Het was naar zeggen van Drimpy de eerste keer dat gegevens uit de BgZin een IPS zijn gezet en vanuit Nederland verstuurd naar andere landen.

Aandacht voor gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling in de zorg wordt in het nieuwe coalitieakkoord uitdrukkelijk genoemd, vooral in relatie tot de BgZ en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Ook het Global Digital Health Partnership (GDHP), waar Nederland actief lid van is, heeft een werkgroep waarin landen samenwerken om de patiëntsamenvatting ingevoerd te krijgen. Afgelopen zomer heeft de groep van grote landen G7 expliciet de summary benoemd als manier om patiënten de beschikking te laten krijgen over hun eigen zorggegevens.