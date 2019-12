Interoperabiliteit platforms veilige mail is mogelijk

Veilige mail in de zorg is noodzakelijk, zodat de privacy van gemailde gegevens niet in het geding komt. Een standaard op dit gebied is afgelopen mei vastgelegd in een norm, NTA 7516. Deze norm stelt eisen aan organisaties en aan producten voor veilig mailen. Interoperabiliteit tussen deze producten is een belangrijk onderdeel van de norm.

Interoperabiliteit mogelijk

Van de leveranciers die hebben aangegeven dat hun producten per medio mei 2020 gaan voldoen aan NTA 7615, namen er zeven op 17 december deel aan een projectathon. Tijdens dit event hebben zij laten zien dat interoperabiliteit tussen de verschillende producten mogelijk is. Mailen vanuit het ene product naar het andere kan dus zonder dat er allerlei inlogacties nodig zijn.

Dat geeft vertrouwen voor medio mei 2020, aldus het Informatieberaad in een persbericht, mogelijk zelfs al voor de datum van 1 januari 2020. Voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ is het namelijk essentieel dat diverse producten al per die datum interoperabel zijn. Een deel van de leveranciers heeft daarom de handen ineengeslagen om dit tot stand te brengen.

Binnen een jaar voldoen aan norm

Afgelopen mei vertelde projectleider Mark de Lange dat de leveranciers en zorgpartijen die deelnemen aan het project Veilige Mail, beloofd hebben binnen een jaar die maand gepubliceerde NTA 7516-veldnorm in hun platforms of diensten op te nemen.

Het betrof destijds circa 20 leveranciers van e-mail, messaging- en chat-oplossingen voor de zorgsector. Zij hebben sinds ongeveer september 2018 samengewerkt met een groep partijen uit de zorgsector – zoals partijen die communicatiediensten beheren voor zorgaanbieders – om onder leiding van normeringsinstituut NEN de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen.

Gebruiksvriendelijke, veilige mail

NTA 7516 moet specificaties vaststellen voor onder meer veilig e-mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen organisaties(professionals) onderling en tussen organisaties (professionals) en personen. Daarnaast is gebruiksvriendelijkheid belangrijk. Nu is het vaak zo dat beveiligde mailomgevingen onduidelijk of complex zijn, zodat veel zorgprofessionals makkelijker en minder veilige manieren zoeken om (medische) gegevens uit te wisselen.