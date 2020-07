Introductie CoronaMelder naar verwachting per 1 september

Uit de tijdslijn blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tussen mid- en eind juli een concept DPIA (Data Protection Impact Assessment) voor de CoronaMelder – gericht op privacy en dataverwerking – zal toetsen. Het team achter de app voert dan een penetratietest uit om te toetsen of de app aan de security-eisen voldoet. In augustus moet dan optimalisatie van de werkprocessen GGD’en plaatsvinden op basis van de ervaringen uit veldtesten.

Nieuwe praktijktesten

Vanaf 17 augustus gaan vervolgens nieuwe praktijktesten plaatsvinden in de GGD-regio Twente én GGD-regio Rotterdam Rijnmond. De app is dan beschikbaar in de appstores voor Android (Google Play) en iOS (Aple App Store) en werkt volledig. Hij wordt door de GGD echter alleen ondersteund in de twee proefregio’s.

Er zitten al sinds de eerste mislukte poging tot ontwikkeling van een corona-app in april wat haken en ogen aan de ontwikkeling ervan. Verantwoordelijk minister De Jonge beloofde na de eerste poging in april een zorgvuldiger en transparant ontwikkeltraject. De AP volgt het ontwikkeltraject kritisch en liet onlangs nog weten te weinig tijd te hebben voor een goed oordeel over of de app afdoende privacy-waarborgen heeft.

Waarschuwing, advies via CoronaMelder

De CoronaMelder moet gebruikers waarschuwen die in de afgelopen 14 dagen ongeveer 15 minuten in de buurt waren van iemand die positief getest is op het coronavirus. Behalve een waarschuwing ontvangt een gebruiker ook advies over wat het beste gedaan kan worden om te voorkomen dat het virus onbewust het virus op anderen overgedragen wordt.

Nu de lockdownmaatregelen grotendeels opgeheven zijn, is dit volgens VWS des te belangrijker. De app dient als een aanvulling op andere maatregelen, zoals het bron- en contactonderzoek door de GGD, 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer.

CoronaMelder ondersteunt GGD

Eerder in juli werd bekend dat de sinds mei in ontwikkeling zijnde app CoronaMelder gaat heten. in de eerste helft moest een praktijktest van de app onder een groep Twentenaren duidelijk maken of de werking zoals bedoeld is. De CoronaMelder moet de GGD’s helpen uitzoeken met wie bevestigde coronapatiënten in contact zijn geweest.

De app slaat met behulp van bluetooth contactmomenten tussen personen op en dat gebeurt alleen lokaal op de telefoons, niet op servers. Op basis van bluetooth-signalen zien de apps of, hoe lang en hoe dichtbij iemand met een bevestigde coronabesmetting is geweest.

Gebruikers moeten de trackingfunctie zelf inschakelen en kiezen er zelf voor om contactmomenten te delen. Het systeem gebruikt geen GPS-locatiegegevens. Recent onderzoek geeft aan dat ongeveer een derde van de Nederlanders de app wil gaan gebruiken, terwijl een derde nog twijfelt.

De GGD’s in testregio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond gaan inwoners die van 17 augustus tot 1 september een melding krijgen via de corona-app altijd testen op corona, ook als zij geen klachten ervaren. Dat meldt directeur Informatiebeleid Ron Roozendaal van het ministerie van VWS in een gesprek met journalisten. De proef is een verruiming van het testbeleid: op dit moment kunnen mensen zich alleen laten testen als zij minimaal milde klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten of benauwdheid.