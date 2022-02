Investering voor diagnostisch AI-platform

Net als in veel andere takken van de zorg is personeelstekort ook onder pathologen een groeiend probleem. En dat terwijl er de vraag naar efficiëntie en consistente kwaliteit bij het beoordelen van beelden almaar groter wordt. Die diagnoses zijn van grote invloed op de te volgen behandeling. Hoe beter de diagnose wordt gesteld, hoe beter de patiënt uiteindelijk geholpen kan worden. Het AI-platform van Aiosyn, helpt pathologen daarbij.

De meerwaarde van AI, kunstmatige intelligentie, voor klinische diagnostiek en pathologie is de afgelopen jaren al diverse keren aangetoond. In het diagnostisch proces van veel ziekten, zoals kanker, is pathologie onmisbaar.

AI-platform voor klinische praktijk

Het AI-platform van Aiosyn draagt zowel bij aan het vergroten van de kennis van ziekten als het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De ontwikkelde technologie is schaalbaar waardoor artsen wereldwijd toegang kunnen krijgen tot diepgaande expertise en diagnostische ondersteuning. “Met hun artificial intelligence technologie heeft Aiosyn een uitstekende positie om aansluiting te vinden bij de groeiende digitalisering binnen de zorgsector en met deze investering kan het bedrijf uit Nijmegen het team uitbreiden en zijn producten en diensten verder ontwikkelingen”, aldus Björn Schaap, investment manager Health bij Oost NL.

De technologie van Aiosyn maakt gebruik van ‘neurale netwerken’ om met enorme nauwkeurigheid abnormale weefselpatronen zoals kanker te identificeren. Deze algoritmen worden door het bedrijf vanuit het onderzoek naar de klinische praktijk gebracht, met als doel de snelheid en kwaliteit van de diagnostiek in de pathologie te verbeteren. Met de investering van LUMO Labs en Oost NL gaat Aiosyn aan de slag om de toegang van pathologen tot kunstmatige intelligentie uit te breiden.

“Duurzame, inclusieve gezondheidszorg vereist toegankelijke diagnostische instrumenten die zeer betrouwbaar, effectief en efficiënt zijn. Als Radboudumc Holding zien we in de technologie en het team van Aiosyn een groot potentieel voor de toekomst van de gezondheidszorg”, voegt Dennis Lammers, CFO van de Radboudumc Holding daar aan toe.

“Met LUMO Labs als lead investor en Oost NL aan boord, ontstaat een netwerk van kennis en expertise om ons bedrijf sneller te laten groeien. Wat betreft de ondernemers- en zakelijke aspecten van deze samenwerking zitten we op één lijn. Oost NL heeft ons al vroeg in stadium geholpen met het scherp stellen van onze business case en het investor ready maken van onze onderneming. Mede daardoor kunnen we deze stap zetten”, vertelt Patrick de Boer, medeoprichter en CEO van Aiosyn.