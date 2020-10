Inzage in actuele wachttijden voor zorgadviseurs

Met actuele informatie over wachttijden kunnen de zorgverzekeraars patiënten helpen bij de zoektocht naar een beschikbare vrije plek voor de zorg die zij nodig hebben. Op dit moment moeten de zorgadviseurs van verzekeraars daarvoor nog in de telefoon klimmen en meerdere zorgaanbieders bellen om hun verzekerden te kunnen adviseren. Dat is niet alleen tijdrovend werk, maar zorgt ook voor meer werkdruk bij de zorgaanbieders die steeds vaker gebeld worden met vragen over de status van wachtlijsten.

Inzicht in wachttijden voor zorgadviseurs

Het is dus duidelijk dat een actueel inzicht in de beschikbaarheid van zorg van essentieel belang is om patiënten te kunnen helpen. Dat inzicht valt of staat ook met transparantie over actuele wachttijden. Dit belang wordt ook onderstreept door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Omdat de ontsluiting van deze informatie bij voorkeur vanuit één betrouwbare en onafhankelijke bron georganiseerd moet worden, trekken Coöperatie VGZ en Menzis in deze samen op het ZorgDomein.

De inzage in wachttijden voor zorgadviseurs wordt een onderdeel van het advies voor verzekerden. Het geeft hen meer mogelijkheden om patiënten goed en snel naar de beste zorg, op de juiste plek, te leiden. Zorgaanbieders moeten voor de ontsluiting van die informatie via ZorgDomein eenmalig toestemming geven. Vervolgens krijgen zorgadviseurs toegang tot het zorgaanbod inclusief wachttijden, precies zoals de huisarts dit ziet.

Oproep voor meer deelnemers

Op dit moment is het actuele inzicht in wachttijden alleen nog beschikbaar voor zorgadviseurs van VGZ en Menzis. Zij roepen andere verzekeraars op om ook mee te doen. Die oproep is overigens ook gericht aan het adres van ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en GGZ-instellingen. De inkijkvoorziening is technisch gereed en getest, en het streven is om het actuele zorgaanbod zo volledig mogelijk te krijgen.

“Juist nu is eenduidig inzicht in de wachttijden van reguliere zorg ongelooflijk belangrijk. Onze wachttijden zijn al zichtbaar. Hopelijk volgen onze collega’s snel, want alleen samen kunnen we de patiëntenstromen goed organiseren”, aldus Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Eind vorig jaar concludeerde de NZa nog dat zorgverzekeraars op de goede weg waren met het verbeteren van de aanpak van wachttijden in de zorg. Dat was natuurlijk voordat het coronavirus de zorg deels op zijn kop zette.