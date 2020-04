Inzet corona check nu ook voor zorgmedewerkers

Volgens Philadelphia is het belangrijk dat in deze onzekere tijden medewerkers en cliënten zoveel mogelijk ondersteund worden. In de langdurige zorg heeft corona ook hard toegeslagen. Reden waarom Philadelphia zorgmedewerkers met de corona check wil helpen te bepalen of eventuele klachten die zij hebben, wijzen op een besmetting.

Het aantal coronatesten is echter nog altijd beperkt, al wordt de testcapaciteit snel uitgebreid. Om toch informatie over mogelijke besmettingen te verzamelen, biedt de organisatie medewerkers nu aan om gebruik te maken van de OLVG corona check.

Vroegtijdig signalen oppikken

De app helpt gebruikers om de gezondheid goed in de gaten te houden en signalen van corona vroeg op te pikken. Medewerkers geven in de app dagelijks gegevens door over hun gezondheid. Bijvoorbeeld of ze kortademig zijn, wat hun temperatuur is en hoeveel ze moeten hoesten. Op basis van deze gegevens geeft de app binnen 48 uur bericht over een mogelijke besmetting.

Een groeiend aantal ziekenhuizen in de regio’s Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Twente en Rijnmond maakt sinds de introductie media maart gebruik van de OLVG corona check. Eind maart konden circa 4,7 miljoen mensen de app al gebruiken.

Corona check voor zorgmedewerkers

Philadelphia heeft als eerste organisatie buiten de ziekenhuizen om de mogelijkheid om medewerkers extra te checken. ‘We zijn de eerste organisatie die de diensten van OLVG specifiek voor medewerkers gaat gebruiken. We zien de OLVG corona check als een waardevolle aanvulling op de bestaande voorzorgsmaatregelen en stimuleren zoveel mogelijk medewerkers om zich aan te melden voor de OLVG corona check.’

In enkele weken tijd hebben het OLVG in Amsterdam en e-health aanbieder Luscii de controle-app ontwikkeld. De app lag eigenlijk al klaar voor andere doeleinden, maar werd nu versneld ingezet om coronabesmettingen in kaart te brengen.

ETZ maakt corona check van behandelwijzer

Er zijn ook andere apps die een coronatest bieden. Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg heeft zijn behandelwijzer aangevuld met informatie over het coronavirus. In dit ‘Corona Zorgpad’ staat onder meer een snelle zelftest met vragen, algemene informatie over het virus en informatie over hoe het ETZ omgaat met corona, dat wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Ook biedt de Behandelwijzer een dagboek om symptomen van een mogelijke coronabesmetting een week lang te monitoren. De app moet patiënten ondersteunen én zorgverleners ontlasten.

Het ETZ biedt patiënten al enkele jaren de ETZ Behandelwijzer aan, vooral om patiënten te helpen tijdens hun behandeling. Na het downloaden ontvangen patiënten informatie en handige pushberichten over bijvoorbeeld de operatie aan hun knie, de plaatsing van een pacemaker of behandeling van kanker. Op initiatief van Interactive Studios uit Den Bosch, de ontwikkelaar van de app, is de app nu uitgebreid met een Corona Zorgpad. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, zowel inhoudelijk als op het gebied van communicatie.

Begin april was de app al honderden keren gedownload. Uit de statistieken blijkt volgens het ETZ dat patiënten graag de sneltest doen én hun gezondheid willen monitoren.