INZET stapt in AI oplossing voor personeelstekort in de zorg

De digitale planningstool van TONOS Care maakt gebruik van een AI oplossing om roosters snel en efficiënt in te richten. Dat leidt tot een verbetering van de zorgervaring van patiënten en vergroot het werkplezier van zorgprofessionals. Daarnaast zorgt het ook voor een verlaging van de druk in de intramurale- en thuiszorg.

Het systeem wordt onder andere al gebruikt bij Carinova. Zij zien door een betere en efficiëntere planning het personeelstekort afnemen. “TONOS helpt ons de zorg slim te organiseren, met tevreden cliënten en medewerkers als resultaat”, vertelt Wencke Eijkelkamp, Manager Innovatie & Transformatie van Carinova.

INZET investeert in AI oplossing

Met het gebruik van AI in de roosterings-app biedt TONOS Care een slimme oplossing voor het continue draaien van overuren. Daarmee wordt niet alleen het capaciteitsprobleem aangepakt, maar het zorgt ook voor een kostenbesparing. Met behulp van de planning-app wordt de juiste zorg op het juiste moment geboden.

Dat leidt tot minder stress voor het zorgpersoneel en een lagere burnout-rate. Door de efficiënte planning kan het beschikbare zorgpersoneel bovendien meer zorg in minder tijd leveren. Het effect van de vraaggestuurde planning is een groeiende zelfstandigheid van cliënten, wat prima past in de missie van de nieuwe investeerder INZET

De recente investering van INZET biedt TONOS Care perspectief. “Zuurstof je die nodig hebt om een brede rivier onder water over te steken. Met de investering van INZET is er ruimte om onze software verder door te ontwikkelen, ons team te versterken en actief in te zetten op het veroveren van de Europese markt. De ambitie is om binnen vier jaar de grootste speler te zijn op de Europese markt voor slimme planning en rooster oplossingen”, vertelt Martijn Rademakers, CEO van TONOS Care.

“De zorg wordt iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van overbelasting. Wij zijn ervan overtuigd dat de innovatie van TONOS Care een zware last op de schouders van zorginstellingen kan verlichten. Wij kijken ernaar uit om met het enthousiaste team van TONOS Care de zorg te verbeteren: rooster voor rooster”, aldus Pieter Oostlander, partner bij INZET, die veel verwacht van de samenwerking met TONOS Care.