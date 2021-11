Isala begint weer met thuismonitoring Covid-patiënten

Isala zet al ruim tien jaar thuismonitoring in voor groeiende groepen patiënten met een chronische aandoening, of risicogroepen zoals zwangere vrouwen met hoge bloeddruk. Het Zwolse ziekenhuis begon in december 2020 met thuismonitoring van twee groepen Covid-patiënten: opgenomen patiënten die eerder ontslagen kunnen worden dankzij thuismonitoring; kwetsbare patiënten die middels thuismonitoring niet opgenomen hoeven te worden.

Huisartsen hoofdbehandelaars

Net als toen, meten patiënten uit de tweede groep met een saturatiemeter drie keer per dag hun zuurstof in het bloed. De gegevens worden automatisch gedeeld via het digitale platform van e-health aanbieder Luscii met het monitoringscentrum van Isala. Daar houden verpleegkundigen de patiënten thuis in de gaten. De huisartsen blijven de hoofdbehandelaars. Zij krijgen een seintje als het zuurstof beneden een bepaalde waarde komt. Vervolgens is het de huisarts die de patiënt instuurt.

“Deze samenwerking met Isala in de zorg voor COVID-patiënten is uniek in Nederland”, meent Huisarts Bert van Bremen. “De huisartsenzorg wordt hiermee ontlast. Bovendien worden patiënten pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is. Hierdoor worden er minder bedden bezet in het ziekenhuis. Dus een win-win situatie en de kwaliteit van zorg blijft gewaarborgd. Dit is extra nuttig nu bijvoorbeeld ook de gewone griep weer in aantocht is. Ook dat kan de gezondheidszorg verder belasten.”

Thuismonitoring maakt bedden vrij

De thuismonitoring van Covid-patiënten na ontslag uit het ziekenhuis is ook weer begonnen. Patiënten gaan dan naar huis met extra zuurstof. Ook zij hebben via het digitale platform van Luscii contact met het monitoringscentrum van Isala. Zo kunnen patiënten eerder op een veilige manier naar huis en is er meer ruimte in het ziekenhuis. Bij deze groep patiënten blijft de behandelend specialist van Isala hoofdbehandelaar.

Gijs Patijn, chirurg en tevens medisch adviseur in het Connected Care Center van Isala, noemt beide initiatieven prettig voor de patiënten. Ook kunnen zij Isala helpen om de beddendruk door Covid te verminderen. “Wij zijn blij dat de samenwerking met de huisartsen zo goed verloopt, dat gaan wij vasthouden. Digitale zorg op afstand zal steeds meer deel van onze zorg gaan uitmaken.”

Connected Care Center

Het Isala ziekenhuis beschikt al een kleine drie jaar over het Connected Care Center. Mede daarmee is het ziekenhuis naar eigen zeggen uitgegroeid tot een van de koplopers op het gebied van digitale zorg en het verlenen, waar mogelijk, van ziekenhuis zorg bij de patiënt thuis. Isala sprak afgelopen juli de ambitie uit om een kwart van alle zorg die nu nog in het ziekenhuis gegeven wordt, uiteindelijk naar de thuisomgeving te verplaatsen.