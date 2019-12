Isala doet onderzoek naar slimme pleister

Het onderzoek is nog maar net gestart, maar nu al lijkt de continue monitoring bij te dragen aan het eerder signaleren van problemen. “Het viel op dat de pols van een patiënt steeds hoger werd. De waarden waren nog niet zo hoog dat je moest ingrijpen, maar omdat we duidelijk zagen dat de pols steeg, hadden wij toch het idee dat er wat aan de hand was. Meneer bleek een longontsteking te ontwikkelen. En doordat hij de pleister droeg, zagen wij dat eerder dan normaal”, zegt Leenen.

Voor het onderzoek zoekt Leenen met name patiënten die een grote operatie hebben gehad, daardoor meer risico hebben op complicaties en bij wie betere monitoring dus veel zou kunnen opleveren. Inmiddels hebben acht patiënten meegedaan aan het onderzoek.

‘Slimme pleister heeft toekomst in zorg’

De metingen van de slimme pleister kunnen door artsen worden ingezien op een smartphone of op een pc. Iedere patiënt die de pleister heeft gedragen, vult een vragenlijst in. Leenen: “Voor ons als verpleegkundigen is het nu belangrijk om alle gegevens te leren interpreteren. Wat betekenen de metingen? Wanneer moet ik iets doen?”

De slimme pleister heeft zeker toekomst in de zorg, verwacht Leenen. “Ook andere ziekenhuizen onderzoeken het gebruik van deze pleister of een andere versie. Ik hoop dat patiënten in de toekomst mogelijk eerder van de IC afkunnen omdat wij ze met de pleister kunnen monitoren. En denk ook aan thuismonitoring. Dat wil ik ook graag uitproberen. Dan houden wij de patiënten eerst nog hier, maar doen wij net alsof zij thuis zijn. Hoe gaan wij dan om met de informatie die wij krijgen uit de metingen? En hoe vaak moet je dan meten?”

Tot slot noemt Leenen de hoeveelheid data die je gaat verzamelen. “Maar liefst 720 metingen per dag. Daar zou je in de toekomst verslechteringen of aandoeningen mee moeten kunnen voorspellen.”

Informatie draadloos doorgeven

Het gebruik van slimme pleisters is niet nieuw en hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Al in 2016 startte Slingeland ziekenhuis met proeven met slimme pleisters. Destijds werden de pleisters verbonden met draadloze meetapparatuur en onder de matrassen geplaatste sensoren zodat er beter inzicht in de toestand van de patiënt. Nog een voordeel van de slimme pleisters is dat de informatie draadloos wordt doorgegeven en er zo voor zorgt dat de patiënt minder draden en machines aan zich heeft hangen.