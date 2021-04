Isala doet slaaponderzoek steeds vaker op afstand

Met deze oplossing kon het slaaponderzoek van het Slaapcentrum ook tijdens corona doorgaan, gewoon bij de patiënt thuis. De WatchPAT van Itamar Medical wordt in het Slaapcentrum uitgegeven of, als de patiënt verder weg woont, per post opgestuurd. Het apparaat is handzaam en kan na uitleg eenvoudig door de patiënt zelf aangesloten worden.

“Veel afspraken doen wij telefonisch. Als ik vermoed dat het gaat om slaapapneu adviseer ik om een nacht te slapen met de WachtPAT. Wij zijn er hartstikke blij mee en de patiënten ook. Omdat de patiënten nu zelf thuis de apparatuur kunnen aansluiten kunnen de slaaponderzoeken tijdens corona gewoon doorgaan”, vertelt Physician Assistant Marion Veltien.

Slaaponderzoek met WatchPAT

De WatchPAT bestaat uit een groot horloge dat om de pols gedragen wordt. Daarmee wordt gemeten hoe beweeglijk de patiënt tijdens het slapen is. Met de bijbehorende vingersensor worden de zuurstofdaling, de hartslag en de weksignalen die patiënten krijgen als hun adem stopt, geregistreerd. En dan is er nog een sensor die op het lichaam geplakt word. Die meet de ademhaling, het snurken en in welke positie de patiënt slaapt. De meetgegevens worden door de arts geanalyseerd om te bepalen if de patiënt al dan niet een normale slaapopbouw heeft, of dat hij of zij een probleem heeft met de ademhaling in de slaap.

“Gemiddeld adviseren wij iedere week rond de vijftig patiënten om de WatchPAT te gebruiken voor een nacht. Bij zeker twee derde van de patiënten is er sprake van slaapapneu. De behandeling bestaat vervolgens bijvoorbeeld uit het aanmeten van een snurkbeugel of een slaapmasker. Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van slaapapneu is het hebben van overgewicht. Wij stimuleren patiënten in dat geval om af te gaan vallen”, aldus Marion.

Maron Veltien van het Isala Slaapcentrum demonstreert de WachtPAT (Foto: Isala)

In Nederland kampen naar schatting zo’n 600.000 mensen met slaapapneu, waarvan er 200.000 behandeld worden. De WatchPAT wordt bij het Isala Slaapcentrum inmiddels al geruime tijd met succes ingezet. Daarnaast blijven het ziekenhuis en Itamar Medical samenwerken en innoveren op het gebied van slaapdiagnostiek en het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis.

De innovatie en ontwikkeling op het gebied van onderzoek naar slaapapneu staat dus zeker niet stil. In 2019 maakte zorgverzekeraar Zilveren Kruis haar samenwerking met Ectosense bekend, voor het aanbieden van een slimme sensor die op gebruiksvriendelijke wijze kan onderzoeken of en zo ja in welke mate iemand slaapapneu heeft. En het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe werkt al enkele jaren samen met de Technische Universiteit Eindhoven aan innovaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slaapgeneeskunde.