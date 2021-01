Isala onderzoekt meerwaarde e-coach MM

De app werkt heel makkelijk, vertelt Hanneke Verheule, die de app voor haar man Geerard Verheule beheert. Hij kreeg in 2015 de diagnose multipel myeloom. “Laatst vroegen wij ons bijvoorbeeld af of mijn man valeriaan mocht innemen. Ik stuurde deze vraag via de e-coach en kreeg even later een reactie van de verpleegkundige. Het bleek niet te mogen in combinatie met zijn medicatie. Heel fijn dat je op deze manier snel contact kunt leggen en antwoord krijgt.”

E-coach ondersteunt MM-behandeling

De e-coach MM is een digitale coach die ondersteuning biedt tijdens de behandeling van multiple myeloom (ziekte van Kahler). Met het inzetten van de digitale coach kunnen behandelaren hun patiënten ook op afstand begeleiden. Zorgverleners krijgen bovendien meer informatie over iemands gezondheidstoestand en kunnen sneller reageren op veranderingen. De pilot is een samenwerking tussen afdelingen Klinische farmacie en Oncologisch centrum van Isala, Connected Care Centrum en Sananet en Amgen.

Als een patiënt last heeft van bijwerkingen of andere medische klachten, kan hij of zij de arts of regieverpleegkundige via de app op de hoogte stellen. Zo kan voorkomen worden dat iemand onnodig lang pijn heeft of onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen, vertelt regieverpleegkundige Karin Kamminga: “Ik denk dat het laagdrempeliger voelt. Een mailtje of berichtje is natuurlijk zo getypt en verstuurd. En een bijkomend voordeel is dat de zorgverlener meer tijd heeft om te reageren. Hij kan eerst iets uitzoeken voordat hij antwoord geeft.”

Bevordering medicatietrouw

Veel patiënten met multipel myeloom worstelen met de vele geneesmiddelen die ze moeten innemen op verschillende momenten. “Overzicht van de medicatie is er vaak vooral niet als mensen nog maar net de diagnose hebben gekregen”, aldus Kamminga. “De e-coach is erg gericht op het eerste jaar na diagnose en de medicatiemodule is een belangrijke functionaliteit. Innamemomenten en eventuele klachten worden geregistreerd en gemonitord. Zorgverleners kunnen bij deze gegevens en zo zien of iemand de medicijnen volgens schema inneemt. Want medicatietrouw is heel belangrijk voor patiënten met deze ziekte. Daar kun je echt winst boeken in kwaliteit van leven.”

In de e-coach die handig zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Patiënten kunnen bijvoorbeeld aangeven wat ze de volgende keer met de dokter willen bespreken. Hier kan de arts zich dan van te voren op voorbereiden. Kamminga: “Ook vragen we patiënten een week voor de afspraak met de arts een vragenlijst in te vullen. Zo komen eventuele problemen sneller aan het licht en kunnen zorgverleners actie ondernemen als ze dit nodig vinden.”

Makkelijk in gebruik

Niet iedereen is even digitaal onderlegd. Vooral voor mensen op hoge leeftijd kan een e-coach soms een uitdaging zijn. Toch lijkt de e-coach MM zelfs voor deze groep vrij makkelijk in gebruik. Mocht een patiënt er toch veel moeite mee hebben, dan is de app volgens Kamminga ook heel makkelijk te bedienen door een familielid of mantelzorger.

Toen bleek dat zowel zorgverleners als patiënten enthousiast waren over de e-coach MM, is het gebruik uitgebreid. Vanaf maart 2021 beginnen de betrokken Isala-medewerkers met een gerandomiseerd onderzoek. Hierin gebruikt de ene groep patiënten de e-coach wel en de andere groep niet. Zo kunnen ze onderzoeken in welke mate de app echt meerwaarde heeft.

Meer kwaliteit van leven

Kamminga verwacht dat het onderzoek een duidelijk verschil in kwaliteit van leven van beide groepen gaat aantonen. Omdat de app het mensen makkelijker om medicatietrouw te blijven. Dit moet ook effect hebben op de overleving van patiënten. Of dit daadwerkelijk het geval is, moet uiteindelijk blijken. De studie zal zo’n twee jaar duren.