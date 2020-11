Isala start testvluchten met drone voor medisch transport

Transport via drones is sneller, veiliger en schoner dan het wegtransport. Daarnaast kan de inzet van een drone voor medische transporten bijdragen aan het ondersteunen van de juiste zorg op de juiste plek. Medical Drone Service is een initiatief van ANWB, PostNL samen met medische partners Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe en technologiepartners Avy en KPN.

Binnen het project wordt de komende drie jaar onderzocht of en hoe drones ingezet kunnen worden bij het vervoer van medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters, naar patiënten en zorglocaties. De testfase bij het Isala loopt tot medio 2021. In deze periode worden delen van het beoogde traject Meppel-Zwolle getest. Daarvoor heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de benodigde ontheffingen verleend.

Drone lijndienst naar lab

Het instellen van een drone lijndienst tussen de Isala locaties in Meppel en Zwolle past in de strategie en het streven van het ziekenhuis om de zorg continu te verbeteren. Met de drone kan bloed na een afname in Meppel kan snel naar het lab in Zwolle vervoerd worden. Dat biedt ook mogelijkheden voor het uitvoeren van complexere of minder voorkomende bloedonderzoeken op één locatie.

Maar dat is nu nog toekomstmuziek. Tijdens de testperiode worden alleen proefvluchten uitgevoerd, zonder medische goederen. De informatie die met de proefvluchten verzameld wordt, zal gebruikt worden voor de doorontwikkeling van deze medische dienstverlening. Doel is om te bepalen of het in de toekomst mogelijk wordt drones te kunnen inzetten voor medisch transport op grote schaal.

Uitgebreide testvluchten

De drone die gebruikt wordt is speciaal voor dit doel ontwikkeld door Avy. Hij heeft een spanwijdte van bijna twee en een halve meter. De automatische besturing wordt gefaciliteerd door het netwerk van KPN en de vliegoperatie wordt uitgevoerd door de ANWB. De drone vliegt met een snelheid van 75 km/h op een hoogte van zo’n 100 meter.

De drone vliegt niet over huizen of boerderijen en is uitgerust met diverse systemen waardoor de veiligheid op de grond en in het luchtruim gewaarborgd blijft. De drone vliegt automatisch, maar wel wordt een vlucht gemonitord. Op elk moment kan de controle van de drone worden overgenomen. Het luchtruim wordt bij testvluchten tijdelijk gesloten voor ander vliegverkeer. Bij slecht weer wordt niet gevlogen.

Wereldwijd wordt het inzetten van drones voor medische doeleinden al op meerdere plekken getest. Zo werd drie jaar geleden in Australië al gekeken of drones medicijnen in afgelegen gebieden zouden kunnen gaan afleveren.