Isala voorloper met ziekenhuiszorg aan huis

“Het unieke van Isala is dat we het met eigen verpleegkundigen doen. Heel veel ziekenhuizen besteden de zorg uit aan bijvoorbeeld thuiszorginstanties. Ook qua omvang lopen wij voorop. Isala dient inmiddels zeven middelen thuis toe”, zegt projectleider Klazien Dikkema. Zij wordt inmiddels regelmatig door andere Nederlandse ziekenhuizen gevraagd haar kennis van ziekenhuiszorg aan huis te delen.

Vijf dagen per week

Onlangs werd de oncologische thuiszorg binnen het Isala uitgebreid naar vijf dagen per week. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 650 oncologische behandelingen, die normaliter in het ziekenhuis plaatsvinden, bij patiënten thuis uitgevoerd.

“In Zwolle zijn ze er al heel lang mee bezig en zijn ze heel vooruitstrevend. Veel andere ziekenhuizen zetten hiervoor thuiszorginstanties in. Isala loopt voorop in de trend om gespecialiseerde verpleegkundigen thuis zorg te laten verlenen”, zegt Lea Bouwmeester van ICT&Health. Zij bevestigd ook dat het Isala voorop loopt in de oncologische thuiszorg.

Woordvoerder Christine Rompa is het eens met Lea Bouwmeester. “Er zijn nog een paar ziekenhuizen die hiermee gestart zijn, maar die zijn nog niet zover als Isala.”

10 procent ziekenhuiszorg thuis in 2022

Het Isala streeft ernaar om in 2022 tien procent van de ziekenhuis zorg thuis te gaan leveren. Daarvoor zijn onder andere afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Naast het verder uitbreiden van de oncologische thuiszorg wordt de komende jaren ook gestart met thuiszorg projecten voor hartrevalidatie en COPD patiënten.

Enkele weken geleden maakte het Isala al bekend mee te werken aan een Europees project voor de thuisbehandeling van hartpatiënten. Margriet Schneider, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) stelde eerder dit jaar in een interview dat binnen 10 jaar 30 tot 50 procent van alle ziekenhuiszorg thuis geleverd kan worden.

Op dit moment wordt maximaal 4 procent van de zorgkosten besteed aan thuisbehandelingen. Tot 2022 gaat het Isala 40 miljoen euro per jaar besteden aan ziekenhuiszorg bij patiënten thuis, zonder te kunnen zeggen hoeveel patiënten dat zullen worden.

De komende periode staat ook in het teken van evaluatie en ‘finetuning’ van de ziekenhuiszorg thuis. Zaken als de logistiek voor het aanleveren van de behandelkuren bijvoorbeeld.

Ervaringen van patiënten

In een uitgebreid artikel beschrijft de Stentor ook de ervaringen van een van de oncologische thuiszorg patiënten. Die zijn overwegend positief, ondanks dat patiënten aanvankelijk altijd niet stonden te springen om thuis behandeld te worden. Aleid Jager, een van de deelnemende patiënten zegt dat hij na twijfel toch instemde om mee te doen aan de proef.

De thuisbehandelingen geven hem nu meer rust. “In het ziekenhuis duurde het, met al het wachten, soms wel drie uur. Nu is het binnen een uur gepiept. En doordat ik in een woonomgeving zit, ben ik toch minder met kanker bezig,” zo zegt hij. Ook de verpleegkundige ziet meer voordelen. “Doordat ik bij de mensen thuis kom, krijg ik veel meer mee van wat de impact is van een behandeling. Een thuissituatie nodigt uit tot intiemere gesprekken.”

Een nadeel, zo benoemt Aleid Jager het, is dat je door thuisbehandeling minder contact hebt met lotgenoten. “Ik kwam in het ziekenhuis vaak dezelfde mensen tegen en daar voerde ik een gesprek mee over hoe het ging. Dat soort gesprekken mis ik. Maar het tegenovergestelde is ook waar: als je naast een kale patiënt ligt die telkens moet overgeven, dat zie je dan eigenlijk liever niet.”