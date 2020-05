Isala ziet ook digitale versnelling door corona

“Wij deden natuurlijk al veel op dit gebied”, stelt Maring. “Maar nu werden wij gedwongen om na te denken hoe wij de zorg voor niet-coronapatiënten zo veel mogelijk door konden laten gaan.” De eerste afdeling die volgens de programmadirecteur op de digitale versnelling inzette, was Longgeneeskunde. Deze afdeling was al een paar jaar bezig met (digitale) innovatie voor COPD-patiënten, waaronder voor zorg op afstand.

“Toen door corona veel poli-afspraken werden afgezegd, heeft de afdeling al hun COPD-patiënten een bericht gestuurd met het aanbod ook gebruik te gaan maken van begeleiding op afstand met behulp van een COPD-app, oftewel een e-coach. Met succes, want er kwamen rond de vierhonderd extra aanmeldingen.” Verder werd de telemonitoring-app uitgebreid met de mogelijkheid corona-gerelateerde vragen te stellen.

Testen met OncoCoach, beeldbellen

Inmiddels loopt er voor het Oncologisch centrum een test met de app OncoCoach, voor patiënten die chemotherapie krijgen. In deze app kunnen patiënten aangeven of ze bijwerkingen van de behandeling ervaren, maar de app monitort ook op coronaverschijnselen. Maring hierover: “Wij hebben deze app samen met een leverancier in enkele weken tijd ontwikkeld en hopen hem binnenkort breed beschikbaar te stellen voor onze patiënten.”

Verder doen meerdere specialisten nu ervaring op met de beeldbelfuncties in de communicatie-app BeterDichtbij. “Patiënten moeten om te kunnen beeldbellen de BeterDichtbij-app op hun telefoon zetten Vervolgens kunnen specialist en patiënt via een beveiligde verbinding contact met elkaar hebben. Beeldbellen zie ik vooral als oplossing voor de herhaalconsulten of het bespreken van lab-uitslagen. Steeds meer artsen zien dit nu ook zo en vinden het veel beter werken dan ze ooit hadden verwacht.”

Digitale versnelling met thuismeten

De programmadirecteur refereert verder nog aan langer lopende programma’s zoals op het gebied van hartfalen. Isala Hartcentrum neemt al een flink aantal jaar patiënten met hartfalen thuis op. Ook voor longpatiënten is deze vorm van zorg mogelijk. Het inzetten van een ‘slimme pleister’ met sensors is hierin de volgende stap. Deze houden bij patiënten hartslag en ademfrequentie in de gaten.

“Wij testen deze pleisters nu in het ziekenhuis om hier ervaring mee op te doen. De bedoeling is dat wij dit najaar patiënten thuis in de gaten kunnen houden met deze pleister. Dus bij een griepepidemie, of als corona toch weer aanwakkert, kunnen wij hiermee meer mensen thuis ziekenhuiszorg bieden.”

Maring verwacht dat met al deze initiatieven ziekenhuiszorg steeds vaker naar de thuissituatie verplaatst wordt. Hiervoor heeft het ziekenhuis al begin 2019 een meerjarenakkoord met zorgverzekeraar Zilveren Kruis gesloten. “Dankzij de ervaringen tijdens de coronacrisis zijn onze ambities nog groter.”