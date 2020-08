Israël loopt voorop bij ontwikkeling digitale zorg

In dat opzicht mag gesteld worden dat de online geneeskunde of digitale zorg, ondanks de versnelling van die ontwikkelingen door de coronacrisis, in veel landen nog in de kinderschoenen staat. In Israël worden online geneeskunde en digitale zorg al in een veel verder stadium geïmplementeerd.

Onlangs gaf het Sheba Medical Center in Tel Hashomer een presentatie waarin zij hun visie op het ‘ziekenhuis van 2030’ gaven. Daarvoor hebben ze een virtueel ziekenhuisbed ontwikkeld. Die speciale omgeving is gecreëerd om nieuwe tools te testen, te trainen en te combineren met de medewerking van zowel degenen die ze hebben ontwikkeld als het medische personeel dat ze uiteindelijk moet gaan gebruiken.

“Hier bedenken we dagelijks nieuwe, innovatieve, oplossingen die nodig zijn om het ‘ziekenhuis van 2030’ werkelijkheid te kunnen laten worden. Daarvoor zoeken we onder andere ook naar veelbelovende start-ups om mee samen te werken”, vertelt Dr. Eyal Zimlichman, Chief Medical Officer en Chief Innovation Officer bij Sheba en directeur van ARC (Accelerate Redesign Collaborate) Innovation Center.

Digitale zorg anno 2030

Tijdens de presentatie van het ziekenhuis van de toekomst werd de medische reis van een virtuele COVID-19 patiënt gevolgd. Die werd tijdens die reis bijgestaan door verschillende geavanceerde technologieën. De patiënt had aanvankelijk alleen milde COVID-19 klachten. Die werden gemonitord via een app op zijn smartphone. Die app kon op basis van stemanalyse signaleren of de klachten verergerden. Toen dat gebeurde werd de patiënt door een arts gebeld. Met behulp van thuismeet- en diagnose apparatuur van Tyto Care kon de patiënt vervolgens de koorts en hartslag meten. Daaruit bleek dat de klachten inmiddels zo ernstig waren dat de patiënt opgenomen moest worden. Dit hele traject verliep volledig zonder fysiek contact waarmee het risico op besmetting van zorgpersoneel en ander personen nihil was.

In het ziekenhuis werd het bed van de patiënt voorbereid. Onder het matras bevond zich een systeem van EarlySense waarmee de ademhalingsfrequentie gemonitord kon worden. Verder werd het bed uitgerust met een digitale unrine-analyse systeem. Een AI-programma analyseerde vervolgens alle gegevens en voorspelde een verslechtering van zijn toestand. Nadat duidelijk werd dat de patiënt ook beademd moest worden, werd hij ‘aangesloten’ op een intelligent beademingssysteem dat op afstand, met behulp van een VR-bril, bediend kon worden.

“De combinatie van het werk van al onze teams bood ons de mogelijkheid om op een zeer actieve en dynamische manier in de toekomst te kijken”, aldus prof. Amitai Ziv, directeur van Sheba Rehabilitation Hospital en MSR. Toch is dit pas het begin van wat er in 2030 mogelijk moet zijn. Er liggen nog veel meer werk en kansen in het verschiet.

Stimulering en digitaal gezondheidsplan

Een belangrijke reden voor het feit dat de technologische ontwikkelingen in de digitale zorg en online geneeskunde in Israël zo’n vlucht kunnen nemen is de ondersteuning van de overheid. Jaarlijks wordt nu al, zo schrijft het FD, zo’n 500 miljoen euro gestoken in hightech projecten, veelbelovende start-ups en de stimulering van samenwerking in binnen en buitenland. Daarnaast worden er ook substantiële subsidies verleend voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde. Onlangs mochten diverse onderzoeksprojecten op dat gebied ruim 14 miljoen euro subsidie verdelen.

Naast de financiële ondersteuning heeft de Israëlische regering drie jaar geleden een digitaal gezondheidsplan geïntroduceerd. Dat plan voorzag onder andere in de voorziening dat de geanonimiseerde medische data van alle 9 miljoen Israëliërs voor ontwikkel- en onderzoeksdoeleinden gebruikt mag worden. Alleen daarvoor werd in 2018 al zo’n 230 miljoen euro geïnvesteerd. Daardoor is, speciaal ook voor AI-algoritmes, veel data beschikbaar waarmee de ontwikkeling van nieuwe (kunstmatig) intelligente zorgtechnologieën versneld kan worden.