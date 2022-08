Israëlisch onderzoek naar Remote Patient Monitoring

In het Israëlische Sheba Medical Center is een groot onderzoek uitgevoerd naar het inzetten van Remote Patient Monitoring (RPM) voor het vroegtijdig detecteren van de verslechterde gezondheidstoestand. Doel van het onderzoek was om te bepalen of RPM ook ingezet kan worden bij de behandeling van ernstige medische aandoeningen. De resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend en inmiddels ook gepubliceerd in JMIR Formative Research.

Remote Patient Monitoring

Voor het onderzoek werden de deelnemende patiënten voorzien van een draagbaar RPM-apparaat. Vervolgens bepaalden de onderzoekers drie verschillende scores voor elke patiënt. De scores waren de National Early Warning Score (NEWS), de Airway, Breathing, Circulation, Neurology, and Other (ABCNO)-score en een “verlanglijst”-score die verslechteringscriteria gebruikt die door het klinische team waren gedefinieerd.

Aan het onderzoek deden 217 patiënten met een mediane leeftijd van 71 mee. Met behulp van een prospectief observationeel onderzoeksontwerp wilden onderzoekers bepalen of een draagbaar RPM-apparaat deze patiënten effectief kan monitoren om een verslechterende gezondheidstoestand tijdig te detecteren. Daarvoor werden met behulp van het RPM-apparaat de drie scores elke vijf minuten opnieuw berekend.

Sneller dan standaard monitoring

In totaal bevestigden onderzoekers klinische verslechtering bij 24 patiënten. Van deze 24 patiënten detecteerde de NEWS-score een hoge alertheid bij 16, ABCNO bij 18 en een ‘verlanglijst’-score voor alle 24. De snelheid waarmee het draagbare apparaat klinische verslechtering detecteerde, was tussen 29 en 40 uur sneller dan bij standaard monitoringmethoden.

“Dit onderzoek toont aan dat monitoring op afstand alternatieven kan bieden voor de detectie van klinische verslechtering door medisch personeel. De uitgangssignalen van bewaking op afstand kunnen gelijkwaardig zijn aan IC-bewaking van medische kwaliteit en dat opent de horizon voor thuishospitalisatie van echte patiënten”, aldus Gad Segal, hoofd interne telegeneeskunde van het Sheba Medical Center.

Telemonitoring is de afgelopen jaren door steeds meer zorginstellingen omarmd. Het wordt ook in Nederland vooral ook ingezet bij het op afstand monitoren van de gezondheidssituatie van patiënten die thuis verder herstellen of aan een chronische aandoening, zoals hartfalen of COPD, lijden.