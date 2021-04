Israëlische innovatie verwijdert tumor zonder operatie

De bedenkers van deze nieuwe operatie loze behandeling om een tumor te verwijderen hebben voor het gebruik ervan in de praktijk al de goedkeuring ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Adiministration (FDA). Andere voorbeelden van Israëlische zorginnovaties zijn de technologie waarmee robots mini-pacemakers implanteren, of het verwijderen van tumoren op moeilijk bereikbare plekken door middel van een robot.

Feit is dat Israël al jaren voorop loopt bij ontwikkelingen in de (digitale) zorg. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve, kankerbehandelingen. Zo wordt al meer dan vijf jaar gebruik gemaakt van AI-algoritmen waarmee bepaalde vormen van kanker beter, en eerder, herkend kunnen worden.

Tumor bevriezen

Met cryoablatie wordt de tumor met behulp van een naald ingespoten met vloeibare stikstof. Daardoor bevriezen de tumorcellen die dat deze extreme kou vervolgens niet overleven. De behandeling, die zich richt op tumoren die veroorzaakt worden door borst-, nier- en longkanker, kost minder tijd dan traditionele behandelingen. Bijkomend belangrijk voordeel is dat cryoablatie ook veel effectiever is in het doden van tumorweefsel.

IceCure, de ontwikkelaar van de nieuwe methode, heeft tot dusver 100% efficiëntie aangetoond bij het vernietigen van tumoren in de nier. Om de precisie van de behandeling te garanderen is gebruik gemaakt van geautomatiseerde beeldvorming. De ontwikkelaars stellen dat gebleken is dat tumoren die met behulp van cryoablatie verwijderd zijn ook de kans op terugkeren van de kanker verkleind.

De voortrekkersrol die Israël op het gebied van de (digitalisering) zorg heeft werd vorig jaar gedemonstreerd door het Sheba Medical Center die hun visie op het ‘ziekenhuis van 2030’ gaven. Daarvoor hadden ze onder andere een virtueel ziekenhuisbed ontwikkeld om nieuwe tools te testen, te trainen en te combineren met de medewerking van zowel degenen die ze hebben ontwikkeld als het medische personeel dat ze uiteindelijk moet gaan gebruiken.