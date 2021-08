Janneke Brink-Daamen (Tergooi): ’Zorg anders organiseren bepaalt agenda’

In de coverstory van ICT&health 4 beschrijft Brink deze duurzame zorgtransitie, die het mogelijk maakt dat Tergooi in 2023 kan verhuizen naar een nieuw ziekenhuis dat 30 procent kleiner is dan de beide huidige locaties.

Het Tergooi ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis begonnen twee jaar geleden met het programma Zorg Dichterbij. Een initiatief dat is gestoeld op de overtuiging dat zorg alleen duurzaam georganiseerd kan worden als die dicht bij de patiënt wordt aangeboden.

Deze visie wordt breed gedeeld door zorgverleners en gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek. Daarom sloten ook de acht VVT-instellingen en 145 huisartsen uit deze regio zich in 2019 aan bij Zorg Dichterbij. Inmiddels zijn binnen dit programma al meer dan 90 projecten opgestart, waarmee zorg op een andere manier en dicht bij de patiënt is georganiseerd.

Brink: bestuurlijk commitment en vertrouwen

“We lopen allemaal tegen vergelijkbare problemen aan”, zegt Brink. “Zo kampt de verpleeghuis- en thuiszorg met relatief veel moeilijk vervulbare vacatures, ongeveer anderhalf keer meer dan in andere regio’s.” Dit komt met name door de sterke vergrijzing, die in de Gooi en Vechtstreek hoger is dan het landelijk gemiddelde.

“Bovendien groeit de bevolking nog, dus we zien de zorgvraag stijgen”, onderstreept Brink. “Nog meer geld uitgeven aan zorg is niet wenselijk. Ook de mensen die het moeten doen, zijn er op een gegeven moment niet meer. Daarom delen we de overtuiging dat we de zorg samen duurzaam anders moeten organiseren, zodat we met ongeveer dezelfde middelen meer zorg kunnen verlenen. In de Gooi en Vechtstreek verkeren we in de unieke situatie om te laten zien hoe je dat doet. Enerzijds omdat het een overzichtelijke regio is, maar ook omdat we elkaar kennen en vertrouwen.”

