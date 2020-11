JBZ lanceert app voor mensen met etalagebenen

Aan de ontwikkeling van de app hebben ook patiënten meegewerkt, onder andere bij het testen en het identificeren van kinderziekten in het eerste ontwerp. Begin oktober is de definitieve versie van de JBZetje app door de eerste patiënten met etalagebenen in gebruik genomen.

Initiatiefnemer van de app is vaatchirurg Jan Willem Hinnen. Hij is gespecialiseerd in etalagebenen, of ‘Claudicatio intermittens’ (CI) zoals de aandoening officieel heet. “Deze app verbetert de levenskwaliteit van onze patiënten en is dus een zorgzaam duwtje in de goede richting. Vandaar de naam JBZetje”, aldus Hinnen.

Behandelen en monitoren etalagebenen

Behalve het ondersteunen van patiënten met etalagebenen biedt de app ook voordelen voor de behandelende fysiotherapeuten en medisch specialisten. Via JBZetje kunnen zij behandeltaken op elkaar afstemmen, maar ook op de hoogte blijven van hoe het met de patiënt gaat en, indien nodig, zorg op afstand leveren.

Via de app kunnen patiënten ervaringen en klachten met betrekking tot de aandoening delen. “Dat geeft ons waardevolle informatie over de ernst van de klachten en hoe zich die ontwikkelen. Daardoor kan ik als behandelaar ‘zorg op afstand’ leveren: telemonitoring en telecoaching. Ik zie het als een prachtige e-health toepassing voor deze groep patiënten”, vertelt Binnen.

Koppeling met EPD

De app heeft ook een koppeling met het elektronisch patiëntendossier van het JBZ. Daardoor kunnen zowel patiënten als zorgverleners direct toegang krijgen tot de meest actuele gegevens over de aandoening. De app meet onder andere dagelijkse activiteiten, hoe ver een patiënt maximaal kan lopen en de pijnvrije loopafstand.

Ongeveer 900.000 van de Nederlandse 55-plussers heeft vaatproblemen. Bij de helft daarvan leiden die problemen tot etalagebenen. Door vernauwingen of verstoppingen voerden de beenslagaderen dan te weinig zuurstof aan. Patiënten kunnen daardoor geen grote afstanden meer lopen. De term etalagebenen is afkomstig van het gedrag dat veel patiënten op straat laten zien. Zij lopen kleine afstanden en om niet op te vallen stoppen ze vaak voor een etalageruit en doen alsof ze daar iets bekijken.