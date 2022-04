JBZ start drie nieuwe thuismonitoring programma’s

Het JBZ startte in 2018 met thuismonitoring. Aanleiding daarvoor was onderzoek waaruit bleek dat thuismonitoring een positief effect heeft op het herstelproces. Daarnaast krijgen zowel zorgverleners als patiënten meer inzicht in het ziekteverloop. Voor de patiënt heeft dat bovendien een positief effect op het leven met een chronische ziekte.

“Patiënten geven aan dat ze blij zijn met het ontvangen van deze manier van zorg en vinden het fijn dat ze goed in de gaten gehouden worden en er korte lijntjes zijn met hun zorgverleners Zij vragen er tegenwoordig zelfs zelf om”, vertelt Marco van Geffen, manager van het Monitoringscentrum.

Nieuwe thuismonitoring programma’s

Andere, bekende, voordelen van thuismonitoring zijn dat patiënten minder vaak (onnodig) naar het ziekenhuis hoeven te reizen en dat zorgverleners eerder en beter kunnen inspelen op veranderingen in het ziektebeeld of herstel van de patiënt. Zowel de patiënt als zorgverlener kunnen, voor controle of tussentijdse veranderingen, via het thuismonitoring programma met elkaar contact opnemen via de berichtenfunctie, telefonisch of beeldbellen.

Het JBZ start(te) in maart en april met drie nieuwe pilots voor thuismonitoring programma’s: ‘hoofdpijn’, ‘staar’ en ‘chronische buikklachten’. Eind vorig maakte het ziekenhuis al bekend dat het voornemens was de scope van het Monitoringscentrum verder uit te breiden. Op dat moment liepen er al thuismnonitoring programma’s voor patiënten met Covid, atriumfibrilleren, hartfalen, instabiele luchtklachten, hartrevalidatie, hypertensie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en chronische darmontsteking.

Hoofdpijn, staar en chronische darmklachten

Het programma ‘hoofdpijn’ is bedoeld om patiënten en zorgverleners meer inzicht te geven in het verloop van hoofdpijn, uitlokkende factoren en het gebruik van medicatie. Via de thuislaten app houden patiënten een hoofdpijndagboek bij en vullen ze regelmatig vragenlijsten in. Dat doen ze bijvoorbeeld voorafgaand aan of na afloop van een afspraak op de polikliniek. Indien nodig kan de behandelaar verdiepende vragen aan de lijsten toevoegen om nog beter inzicht te krijgen in de klachten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het gebruik van cafeïne, vochtinname of menstruatie.

Afgelopen maand, in maart, is het JBZ ook gestart met een thuismeten app voor patiënten die aan staar geopereerd zijn of worden. Via de app krijgt de patiënt voorafgaand aan de operatie verzorgingsinstructies om thuis uit te voeren. Daarnaast vullen zij na de operatie elke dag, gedurende tien dagen, een vragenlijst in. Zo kunnen eventuele complicaties eerder ontdekt, en behandeld of voorkomen worden.

De derde nieuwe thuismonitoring pilot die het ziekenhuis startte is die voor patiënten met het prikkelbare darm syndroom. Patiënten die nog op de wachtlijst staan voor behandeling op de polikliniek krijgen direct na de verwijzing via hun huisarts een vragenlijst met het verzoek die in de thuismeten applicatie van het JBZ in te vullen. In de aanloop naar de afspraak op de poli, beantwoorden deze patiënten vervolgens elke maand enkele vom het beloop van de klachten te monitoren. Aan de hand van de antwoorden toont de applicatie zelfzorgadviezen, zodat patiënten toch al hulp kunnen krijgen vóórdat ze een eerste afspraak op de polikliniek hebben. Daarnaast kunnen sommige criteria in deze vragenlijst gebruikt worden om in de wachtlijst te kunnen prioriteren.