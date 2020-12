Je zorgverzekering vergelijken voor 2021

De verzekeraar die het afgelopen jaar perfect paste bij je wensen, is het komende jaar misschien minder geschikt voor je. Het is in dat geval verstandig om op zoek te gaan naar een nieuwe aanbieder en dit doe je het beste door het volledige aanbod te vergelijken.

Het vergelijken van zorgverzekeringen kun je het beste stapsgewijs aanpakken. Door zorgverzekeringen op deze manier goed naast elkaar te zetten, kun je de zorgverzekering afsluiten die past bij jouw wensen. Het einde van het jaar is de perfecte periode om op zoek naar een nieuwe voordelige zorgverzekering.

Bepaal je zorgwensen

Het is belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van je volledige zorgbehoefte. Dit maakt het vergelijken van zorgverzekeringen makkelijker en zo kun je in sommige gevallen besparen op de zorgkosten.

Gebruik je bijvoorbeeld terugkerende medicijnen? Of heb je eventuele periodieke medische onderzoeken? Ook een voornemen om aan een gezonde levensstijl te werken, kan je keuze voor een zorgverzekeraar beïnvloeden. Hierdoor loop je namelijk meer risico op sportblessures waardoor de kans groter is dat je aanspraak zult maken op aanvullende zorg als fysiotherapie of alternatieve geneeskunde.

Als je al je mogelijke zorgwensen voor 2021 in kaart hebt gebracht, is het belangrijk om te bepalen wat vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De standaardzorg die de basisverzekering dekt, is wellicht al voldoende voor jouw behoefte. De zorg die vanuit basisverzekeringen wordt vergoed, is bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of aan de spoedeisende hulp. Een bezoek aan de fysiotherapie valt in de meeste gevallen niet onder de basisverzekering. Hiervoor dien je een aanvullende verzekering af te sluiten.

Het vergelijken en overstappen van zorgverzekeringen

Nu je je zorgwensen in kaart hebt gebracht, kun je gemakkelijk online je zorgverzekering vergelijken. Het werkt simpel: je vult enkele NAW-gegevens in en vinkt aan wat je in je verzekeringspakket wilt opnemen. De vergelijkingssite -bijvoorbeeld Independer – zoekt vervolgens de verzekering uit die het beste bij jouw situatie past bij de voordeligste verzekeraar.

In november hebben de verzekeraars hun premies bekend voor 2021. Het einde van het jaar is dan ook het ideale moment om eventueel over te stappen naar een andere aanbieder. Voor de jaarwisseling moet je in ieder geval een keuze maken, zodat beide verzekeraars het administratief kunnen regelen. Zelf hoef je voor het opzeggen niks te doen.

Kortom, bij het goed doordacht afsluiten van een zorgverzekering krijg je een dekking die goed bij je past met een zo voordelig mogelijke premie. Zo ben je én goed verzekerd komend jaar én betaal je niet te veel voor de zorg die je nodig hebt.