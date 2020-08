Jeroen Bosch rolde automatische bloeddrukmeter versneld uit

Inmiddels zijn bijna alle afdelingen overgestapt op de nieuwe, automatische, bloeddrukmeter. “Zelden is een oplevering van een nieuwe technologie zo goed ontvangen. Het was in deze crisistijd zeer eervol en dankbaar werk om onze zorgverleners hiermee te kunnen helpen”, vertelt Ramon van Hoek, projectleider bij MICT.

Snelle en acurate bloeddrukmeter

Het gebruik van automatische bloeddrukmeters heeft meerdere voordelen. Ten eerste verkleinen ze de kans op fouten doordat de meetresultaten, nadat deze door de verpleegkundige gevalideerd zijn, direct naar het patiëntendossier verstuurd worden.

Op die manier staan de waarden meteen op de juiste plek in het dossier, inclusief datum, tijd en naam van de betrokken verpleegkundige. Die geautomatiseerde werkwijze zorgt daarnaast voor een substantiële tijdsbesparing voor het verplegend personeel.

“Een patiënt wordt standaard drie keer per dag gemeten. In de ochtenddienst neem je al gauw tien patiënten voor je rekening. Ik moet dan meten, de gegevens onthouden, de COW (computer op wielen) naar binnen rijden, en vervolgens alles invoeren. De tijd die ik win dankzij de koppeling met het patiëntendossier, kan ik op een andere manier teruggeven aan de patiënt. Wij willen niet meer terug naar de oude situatie”, aldus coördinerend medewerker Cardiologie Melvin van der Geld.

Versnelling door coronacrisis

De coronacrisis die de afgelopen maanden Nederland, en vrijwel de hele wereld, in haar greep hield, heeft de uitrol en het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen in ziekenhuizen in een stroomversnelling gebracht. Niet alleen ter verlichting van de werkdruk en het verhogen van de kwaliteit van de metingen, maar ook, zoals in het Maasstad, om het verplegend personeel beter te kunnen beschermen tegen besmetting met het virus.