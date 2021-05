JKZ gestart met MedEye voor betere medicatieveiligheid

Het JKZ is het eerste kinderziekenhuis dat van het MedEye systeem voor medicatieveiligheid gebruik maakt. Bijzonder is bovendien dat het ziekenhuis MedEye niet alleen inzet voor de digitale controle en verificatie van medicatie, maar ook voor moedermelk. Dat was een specifieke wens van het ziekenhuis.

“Die extra check van de juiste moedermelk is heel goed nieuws. Je wil absoluut voorkomen dat hier verwisselingen in plaatsvinden. Want naast het mogelijk overdragen van infecties is moedermelk erg persoonlijk voor moeder en kind die beide vaak al veel hebben meegemaakt. Ook is moedermelk, zeker voor de prematuren, erg belangrijk en heeft het vele voordelen zoals bijvoorbeeld bescherming tegen een ernstige darminfectie”, vertelt kinderarts en neonatoloog Leo Wewerinke.

Medicatieveiligheid op maat

Het MedEye system voor medicatieveiligheid is binnen het JKZ zowel geïntegreerd in het EPD/HiX-systeem waarin de artsen de medicatie voorschrijven als in het CMS-systeem waarmee de apothekersassistent parenterale medicatie klaarmaakt. Die opzet maakt het mogelijk dat verpleegkundigen niet alleen tabletten, capsules en medicatie in drankvorm, maar ook alle parenterale geneesmiddelen met het systeem digitaal kunnen verifiëren.

Juist voor het Juliana Kinderziekenhuis is deze opzet van MedEye van groot belang. “Het voorschrijven van medicatie voor kinderen is totaal anders dan bij volwassenen. Bijna ieder middel wordt gedoseerd op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak. Dat is veel rekenwerk. Kinderartsen zijn dan ook de beste rekenaars. Bij de beste zorg voor het kind hoort bij uitstek ook het veilig toedienen van medicatie. Daar helpt MedEye nu bij”, aldus kinderarts en medisch manager Fréderique Hofstede.

Digitale visuele dubbelcheck

Een andere taak die het MedEye systeem nu voor haar rekening neemt is de vereiste visuele dubbelcheck bij het toedienen van parenteralia (geneesmiddelen die geïnjecteerd worden). “Bij parenterale toediening heb je 7 checks die door twee verpleegkundigen moeten worden uitgevoerd. Een uiterst verantwoordelijke en intensieve taak. MedEye geeft hierbij digitale ondersteuning. Het systeem geeft per geneesmiddel exact aan welke checks zijn uitgevoerd en welke checks nog moeten worden gedaan. Dat vereenvoudigt de toedien verificatie en ondersteunt de verpleegkundige”, vertelt ziekenhuisapotheker Sjak Shie.

“Op deze medicatie wil je een specifieke extra controle en een veiligheidsmarge inbouwen. En daar wint de computer het altijd van de mens. We hebben nu de ideale combinatie van gekwalificeerde getrainde mensen die gebruik maken van een innovatieve mogelijkheid”, vult kinderarts Wewerinke aan.