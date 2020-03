Kaart geeft zorgverleners meer inzicht in verloop coronacrisis

Media maart begon een groep huisartsen, medisch specialisten, juristen, data engineers, data analisten aan een oplossing te werken. Met als doel inzicht te kunnen gaan geven in de reeds genoemde onderkant van de piramide van de coronacrisis. Om antwoord te kunnen geven op vragen als; hoeveel reguliere ziekenhuisbedden hebben we nodig, hoe kunnen we huisartsenposten en verzorgingshuizen beter laten functioneren?

Bij huisartsen in het bijzonder speelt nog een andere prangende kwestie rondom de coronacrisis. Is het veilig om mijn huisbezoeken te doen, of is het risico te groot dat ik zelf besmet word en daarmee mijn patiënten besmet?

Coronainkaart biedt huisartsen inzicht in:

Het verloop van de verspreiding binnen het eigen patiëntenbestand

Het verloop van de verspreiding in de wijk en de ontwikkeling daarvan op straatniveau

Een schatting van het te verwachten verloop in de wijk. Deze informatie kan bijdragen aan het geven van beter op patiënten gerichte adviezen.

Inzicht in de verspreiding in andere Nederlandse wijken. Daaruit kunnen lessen getrokken worden voor de eigen wijk en patiënten.

‘Niet de zoveelste coronacrisis website’

Dat is misschien wel de eerste gedachte die bij sommige mensen opborrelt bij het lezen van dit nieuws. Dat zegt initiatiefnemer Egge van der Poel zelf ook, om dat vervolgens uitdrukkelijk tegen te spreken.

“Wij denken dat deze website een cruciaal missend puzzelstuk is. Bovenaan ‘de pyramide’ is nu veel aandacht en menskracht gericht op IC en ziekenhuis capaciteit. Onderaan zijn initiatieven zoals die van Daan Dohmen bij het OLVG om nuldelijns informatie te verzamelen. Wij richten ons momenteel op de eerstelijn. Initieel dus de huisarts, maar deze inzichten zijn uiteraard ook waardevol voor thuiszorg en andere zorgverleners. Nu, maar ook wanneer een volgende golf van corona over ons heen komt. We krijgen ontzettend goede feedback uit het veld en zoeken nu synergie. Na de deze eerste fase willen we nu met een goede governance-structuur opschalen met behulp van goede partners en beroepsgroepen”, zo voegt van der Poel toe.

De stichting zou de verdere uitrol, waarvoor heel veel gegevens van zoveel mogelijk mensen nodig zijn, zelf kunnen realiseren. Maar vanwege het maatschappelijke belang van die data registraties geeft men de voorkeur voor uitvoering middels een mandaat van de overheid.

Idee ontstaan na vraag van broer

Het idee voor coronainkaart ontstond na een vraag van de broer van Egge van der Poel die huisarts is in Rotterdam. Hij wilde weten of het mogelijk zou zijn via een online tool corona verdenkingen/bevestigingen te registreren en de coronacrisis zo via een kaart inzichtelijk te maken. “Van daaruit heb ik een dreamteam opgetrommeld met daarin huisartsen, medisch specialisten, juristen, data engineers, data analisten”, zegt Egge van der Poel.

Er is, ondanks de plethora van informatie nog altijd een groeiende behoefte aan informatie over het verloop van de coronacrisis, de verspreiding en hoe de samenleving daarmee omgaat. Dat laatste is onderdeel van een onderzoek dat TNO deze week startte om inzicht te krijgen in de impact van deze crisis op werkend Nederland.