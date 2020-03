Kan de Apple Watch hartaanvallen helpen voorkomen?

De hartritme sensor van de Apple Watch kan sinds eind 2018 in staat atriumfibrillatie (boezemfibrilleren) te herkennen. Vorig jaar werd het bewijs daarvoor geleverd middels het Heart Study onderzoek. Die Apple-studie testte gedurende acht maanden de hartslagsensor en het algoritme van Apple Watch bij meer dan 400.000 deelnemers.

Atriumfibrilleren eerder ontdekken

Het is bekend dat atriumfibrilleren (AFib) een veel voorkomende oorzaak van hartinfarcten is. Recente modellen van de Apple smartwartch kunnen ook een ECG filmpje maken. Middels het Healthline Study-app onderzoek willen de initiatiefnemers onderzoeken of deze technologie, in combinatie met tips en het aanmoedigen voor een gezondere levensstijl, in staat is het risico op hartinfarcten en beroertes te verkleinen.

“Heartline is een onderzoek dat het potentieel heeft ons begrip over hoe digitale gezondheids-tools kunnen leiden tot eerdere detectie van AFib fundamenteel te veranderen”, aldus Dr. C. Michael Gibson, co-voorzitter van het Heartline Executive Committee. “Het eerder detecteren van AFib betekent ook dat mogelijk levensreddende gesprekken tussen arts en patiënt eerder kunnen plaatsvinden en dat de patiënt meer betrokken raakt”, zo vult hij aan.

Het Apple Watch-onderzoek

Het onderzoek wordt gehouden in de VS. Om in aanmerking te komen voor het onderzoek, moeten deelnemers 65 jaar of ouder zijn. Daarnaast moeten ze over een ziektekostenverzekering beschikken (Medicare) en een iPhone (6S of nieuwer) met iOS 12.2 of nieuwer.

De deelnemers worden verdeeld in twee onderzoeksgroepen. Eén groep gebruikt uitsluitend de Heartline Study-app voor de iPhone. De tweede groep gebruikt naast de app ook een Apple Watch met ECG-app. De smartwatch wordt zonodig ter beschikking gesteld.

De Heartline Study is een landelijke, gerandomiseerde, gecontroleerde, app-gebaseerde, virtuele onderzoeksstudie. Janssen Pharmaceuticals, Inc., lid van de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson, sponsort het onderzoek. De Heartline Study-app is samen met Apple ontworpen. De studie combineert de gezondheidsexpertise van Johnson & Johnson met de expertise van Apple op het gebied van ontwerp, technologie en privacy.