Katheterisatierobot voor dotterbehandelingen in het Maasstad

De deelname aan het internationale onderzoek betekent dat het Maasstad tevens het eerste ziekenhuis in Nederland zal zijn waar een gerobotiseerde hartkatherisatie uitgevoerd wordt. “Wij doen mee aan een internationale studie en onderzoeken of dotterbehandelingen bij kransslagadervernauwingen met deze nieuwe R-One robot veilig en goed gedaan kunnen worden. Het is een eerste stap in het onderzoek met een laag risico voor de patiënt. Wij kunnen te allen tijde ingrijpen, als de ingreep niet naar wens gaat. Patiënten doen vrijwillig mee aan het onderzoek”, aldus interventie cardioloog Peter Smits.

Gerobotiseeerde dotterbehandelingen

De katheterisatierobot is ontwikkeld door het Franse Robocath en heeft diverse voordelen ten opzichte van een ‘handmatige’ dotterbehandelingen, zowel voor de patiënt als voor de behandelend interventie cardioloog. De plaatsing van een stent kan met behulp van de robot nog nauwkeuriger uitgevoerd worden dan met de huidige handmatige techniek, tot op een fractie van een millimeter.

“Bovendien stelt het op afstand bedienen van de robot met een joystick ons in staat om in een veel veiligere en comfortabelere omgeving te werken, omdat we niet langer rechtstreeks in contact komen met schadelijke röntgenstralen. Dat is een grote zorg voor alle artsen op dit gebied. Het betekent ook dat we niet langer ons loodschort hoeven te dragen, wat vaak orthopedische problemen kan veroorzaken”, vertelt interventie cardioloog Martin van der Ent.

Het derde, minstens zo belangrijke voordeel, is de lagere fysieke belasting voor de patiënt. “Waar je voorheen met het hele team aan de tafel stond met dat zware loodschort aan, zit je nu op afstand achter een scherm met joysticks. Dat scheelt veel lichamelijke klachten”, aldus de cardiologen.

Wereldwijde revolutie robotchirurgie

In de ontwikkeling van robotchirurgie worden sinds enkele jaren grote stappen gezet. Dat geldt ook voor het robotiseren van hartkatheterisaties. In 2016 werd in Nederland al de eerste gerobotiseerde katheterisatie, voor de behandeling van (complexe) hartritmestoornissen, uitgevoerd door het Maastricht UMC+.

De cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis zijn er dan ook van overtuigd de deze robotoplossing de volgende stap is in de wereldwijde revolutie in de interventie cardiologie, die veel navolging zal krijgen. Wij zijn er trots op een van de pioniers te zijn van deze nieuwe technologische golf in Europa. Hier komen vast meer mogelijkheden uit voort om patiënten op afstand te kunnen behandelen”, zegt Van der Ent. “Het blijft niet alleen bij de interventie cardiologie. De robot zou ook goed kunnen assisteren bij de behandeling van een herseninfarct bijvoorbeeld”, besluit Smits.