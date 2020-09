Kees Donkervoort vertrekt bij KPN Health

De afgelopen jaren heeft Donkervoort vorm en inhoud gegeven aan de zorgstrategie van KPN. Hij heeft deze rol met verve vervuld door onder meer het organisatieonderdeel KPNHealth op te richten en het concept van de ’Digitale dokter’ te introduceren, zo stelt de operator. Vanuit KPN was hij ook mede-initiatiefnemer van het programma en taskforce Samen Vooruit. Deze bundeling van organisaties in en rondom de zorgsector streeft naar digitale standaarden voor gegevensuitwisseling.

Nieuwe fase KPN Health

‘Binnenkort breekt dus een nieuwe fase aan voor KPN Health en voor Kees’, aldus KPN op LinkedIn. ‘Vast staat dat hij in ieder geval ook komend jaar actief blijft bij Sioo en De Baak als docent van bestuurdersopleidingen voor aankomend bestuurders in cure en care, in toezichthoudende functies bij Vilans en Alliade, alsmede in de TaskForce ‘Samen Vooruit’ om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen.’ Donkervoort blijft overigens nog tot het einde van dit jaar bij KPN Health betrokken.

Marieke Snoep, Chief Business Market en lid Raad van Bestuur van KPN, zegt over het afscheid van Kees: “Wij danken Kees hartelijk voor zijn uitstekende werk voor KPN en we zijn er zeker van dat we elkaar in de toekomst weer tegenkomen op onze reis om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen door digitalisering!”

Snoep staat net als Donkervoort in ICT&health 4. In een interview vertelt zij over hoe KPN vanuit de zakelijke markt omgegaan is met de coronacrisis en wat haar ambities en wensen zijn op het gebied van zorgdigitalisering.

Afkomstig van MCL

Donkervoort stapte in 2017 over van Medisch Centrum Leeuwarden (MLC) naar KPN, dat destijds al actief was in de zorgsector met dochter E-Zorg. In 2013 begon Donkervoort als bestuursvoorzitter van MCL. Onder zijn leiding werd onder meer een van de eerste vijfjaarsovereenkomsten gesloten tussen een ziekenhuis en een zorgverzekeraar.