Kees Donkervoort wil weer dichter op de zorg zitten

Donkervoort geeft aan dat hij tot het einde van 2020 aanblijft, zodat KPN in alle rust naar een opvolger kan zoeken. “Als je zegt dat je weggaat, ben je eigenlijk al weg. Toch blijf ik tot eind van het jaar in functie, totdat een opvolger bekend is.” Marieke Snoep (Chief Business Market en lid Raad van Bestuur van KPN), zal de zoektocht naar deze opvolger leiden.

‘Met veel plezier gewerkt’

De algemeen directeur van KPN Health stelt de afgelopen drie jaar met heel veel plezier bij KPN gewerkt te hebben en daar veel energie uit te hebben gehaald. Zo heeft hij KPN Health als apart bedrijfsonderdeel met een vast team mensen vormgegeven en was hij medeverantwoordelijk voor het initiatief Samen Vooruit.

“Samen Vooruit beoogde de meer dan 70 aangesloten zorg ICT-bedrijven tot snellere medische gegevensuitwisseling te laten komen in Nederland. Onder meer door een Landelijk adresboek, beelduitwisseling en identificatie. De bijbehorende taskforce is door de minister ingesteld en door mij bedacht.” Hij zal deel uit blijven maken van deze vorig jaar opgerichte taskforce, die de ambities van het samenwerkingsverband praktisch vorm moet geven.

“Ik voelde dat het tijd werd om een volgende stap te zetten, zoals ik dat 18 jaar geleden had toen ik zorgbestuurder werd. Of drie jaar geleden had toen ik vanuit het zorgbestuur naar de ICT-wereld overstapte. Destijds werd ik wat meewarig bekeken. Inmiddels heeft digitalisering in en van de zorg een grote vlucht genomen en erkent iedereen de rol die ICT-leveranciers hier ook in hebben. Het is een zeer dynamische wereld. Ik heb mijn eigen horizon er ook verbreed. Nu ga ik weer wat dichter op de zorg zitten.”

Dichter op de zorg

Na zijn vertrek bij KPN zal Donkervoort zich meer richten op zijn overige activiteiten. Behalve de Taskforce zijn dat onder meer een docentschap bij bij Sioo en De Baak op het gebied van bestuurdersopleidingen voor aankomend bestuurders in cure en care, en toezichthoudende functies bij Vilans en Alliade. “Bij mijn docentschap kom ik het hele zorgwerkveld tegen, het is mooi om zoveel betrokkenheid bij het verbeteren van de zorg mee te maken.”