Kennisbank Digitale Zorg voegt bedsensor toe

Kortgeleden, in mei 2022, ging de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans live. Inmiddels wordt er in hoog tempo informatie toegevoegd over digitale technologie in de zorg. Het gaat niet alleen over technische info maar ook over de bijbehorende kosten van betreffende technologie. De meest recente toevoeging aan deze kennisbank is de bedsensor, die medio augustus 2022 is toegevoegd.

Decubitus voorkomen

Een bedsensor is een (lerend) systeem van bewaking met sensoren. Dit gebeurt via een bedplaat die op borsthoogte onder het matras wordt geplaatst en die een eigen smartphone-app heeft. In eerste instantie werd de bedsensor met name ingezet voor het voorkomen van decubitus. Zorgprofessionals kunnen namelijk op afstand monitoren hoe lang iemand in dezelfde houding ligt en bewoners bij wie dat nodig is helpen bij het wisselen van houding. Op die manier kunnen efficiënt doorligwonden worden voorkomen.

Bedsensor breder inzetten

De mogelijkheden van de bedsensor bleken in de praktijk echter nog veel groter. Door monitoring met een bedsensor zijn bijvoorbeeld minder onnodige controles in de nacht nodig en kunnen valincidenten worden voorkomen. Bij TanteLouise heeft men veel ervaring met deze technologie en is er veel praktijkinformatie verworven en geanalyseerd om deze nieuwe technologische innovatie te ontwikkelen en bruikbaar te maken voor de praktijk. Dit heeft ertoe geleid dat er diverse functionaliteiten aan de bedsensor zijn toegevoegd met een positieve invloed op het zorgproces, de kwaliteit van zorg, levenskwaliteit van de bewoner en het werkgeluk van de zorgmedewerkers.

Bedsensor geeft veel data

Een bekende bedsensor is de Momo BedSense van Momo Medical. Het is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van een bewoner wordt geplaatst. Deze is niet voelbaar voor de bewoner. De sensoren geven informatie over druk, houdingen en trillingen. Dit geeft inzicht in houdingswisselingen, bewegingen en kleine trillingen die duiden op de aanwezigheid van een hartslag en ademhaling. De data worden weergeven in een app die laat zien of en hoe lang de bewoner in bed ligt. Hoe lang hij of zij in dezelfde houding ligt, het rustniveau en of de bewoner bezig is zelf uit bed te komen.

Tijdens de nachtdiensten kunnen zorgmedewerkers via de bedsensor-app valgevaarlijke of onrustige bewoners op afstand monitoren. Zo wordt bekeken of deze bewoners binnen een bepaalde tijd weer zelf in bed gaan liggen. De nachtdienst hoeft deze bewoners dan niet onnodig te storen, wat rust creëert. Hierdoor is de inzet van mobiele bewegingssensoren niet meer nodig. Dit voorkomt valse meldingen, onnodige controles en zodoende kan irritatie en frustratie bij de bewoners voorkomen worden.

Sensoring & facts

Bedsensoren zijn een steeds bekender fenomeen in de zorg, gewoon omdat ze voor zorgorganisaties in de praktijk goed werken. Ook andere vormen van sensoring rukken snel op. Sensoren kunnen niet alleen in het bed gezet worden maar kunnen ook worden geplaatst op deuren of in de vloer; bijvoorbeeld om het valrisico te monitoren. Ook zitten er sensoren in slimme luiers die een zorgprofessional waarschuwen als een cliënt een nieuwe nodig heeft. Oók het monitoren met sensoren van ouderen die nog thuis wonen, kan interessante data opleveren. Zorgorganisatie SVRZ doet bijvoorbeeld een proef met sensoren die dementie bij ouderen kunnen detecteren. Het doel is niet om ze te betuttelen, maar juist om het gesprek aan te gaan zodat betrokkenen langer veilig thuis kunnen blijven wonen.