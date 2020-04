Kennisdocument helpt zorgverleners bij inzet digitale oplossingen

Het kennisdocument ‘Slimme Zorg Thuis’ biedt ondersteuning bij het beantwoorden van vragen zoals: hoe zet je digitale oplossingen veilig in? Hoe houd je zo veel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt? Het document bundelt kennis en ervaringen van vertegenwoordigers van zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers met expertise op het gebied van ‘Slimme Zorg Thuis’, aldus Patiëntenfederatie Nederland.

Tips opschalen slimme zorg thuis

De Patiëntenfederatie stelt dat het, samen met op opschaling van digitale zorg gerichte Vliegwielcoalitie, heel belangrijk te vinden om deze kennis nú te delen. Zorgaanbieders en leveranciers kunnen zo snel aan de slag met het implementeren van Slimme Zorg Thuis, zodat patiënten zoveel mogelijk de zorg kunnen ontvangen die zij voor de coronacrisis ook kregen.

Uit een eerder gepubliceerde flitspeiling over uitgestelde en afgezegde afspraken behandeling of onderzoek bleek volgens de federatie al dat de reguliere zorg in het geding kwam door de coronacrisis. Mensen hebben veel begrip voor het afzeggen van afspraken. Zij maken zich echter ook zorgen over eventuele nadelige gevolgen van het uitstel van een behandeling of operatie.

De inzet van Slimme Zorg Thuis kan er volgens de Patiëntenfederatie toe bijdragen dat de reguliere zorg door kan gaan. Er zijn overigens al eerste signalen dat ziekenhuizen reguliere zorg geleidelijk aan willen hervatten.

Kennisdocument nog niet volledig

Het kennisdocument is nog niet volledig, maar is zeker waardevol voor zorgaanbieders, zo benadrukt de belangenorganisatie. Daarom is er een samenvatting gemaakt met vier belangrijke zaken om als zorgverlener rekening mee te houden bij het opzetten en inrichten van digitale zorg op afstand, oftewel ‘Slimme Zorg Thuis’.

De samenvatting: ‘Leidraad bij het organiseren van digitale zorg op afstand’ omschrijft vier belangrijke zaken om als zorgverlener rekening mee te houden bij het opzetten en inrichten van digitale zorg op afstand:

Houdt voldoende rekening met voor wie je het doet: De patiënt, client en zijn of haar omgeving!

Houdt voldoende rekening met je eigen situatie (zorgverlener).

Goede samenwerking en wie is verantwoordelijk?

Heb je de juiste leverancier?

Het complete concept-kennisdocument is beschikbaar op de site van de NEN.

Overzicht digitale oplossingen

Er zijn sinds het toeslaan van de coronacrisis diverse websites beschikbaar waar een overzicht geboden wordt van digitale oplossingen voor veilige zorg op afstand. Zo biedt ICT&health zelf een overzicht van direct inzetbare digitale oplossingen voor een reeks toepassingen (inmiddels 155). Daarnaast biedt onder meer VWS-programma Zorg van Nu een dergelijk overzicht.