Keuzehulp en app voor patiënten met alvleesklierkanker

Patiënten die de diagnose alvleesklierkanker krijgen gaan een onzekere tijd tegemoet waarin ze veel moeilijke keuzes moeten maken. Om patiënten en hun naasten daarbij te helpen, en antwoorden te kunnen geven op de vele vragen die zij hebben, wordt de keuzehulp voor alvleesklierkanker nu ontwikkeld.

“Als medisch oncoloog wil je iedere patiënt de beste zorg kunnen leveren. Wanneer een patiënt geconfronteerd wordt met kanker, is iemand op zijn kwetsbaarst. Men wordt dan geconfronteerd met soms vrijwel onmogelijke keuzes. In het geval van alvleesklierkanker worden patiënten door de dreiging en grillige aard van de ziekte gedwongen om op korte termijn zeer ingrijpende beslissingen te nemen. Naast de fysieke gevolgen van alvleesklierkanker en de behandeling, dwingen deze keuzes hen tot de kern te komen van wie zij zijn en waar zij staan in het leven. Het slechte nieuws in combinatie met tijdsdruk maakt dat patiënten en hun naasten in een stroomversnelling terecht komen”, vertelt oncoloog Judith de Vos-Geelen.

Keuzehulp Alvleesklierkanker app

In de keuzehulp die nu in ontwikkeling is, worden alle behandelfacetten aangestipt, van ondersteuning bij gewichtsverlies tot verwerking van het ziekteproces. Daarnaast biedt de keuzehulp informatie en handvatten die kunnen helpen bij de gesprekken die tussen arts en patiënt gevoerd worden om tot de best passende behandeling te komen. Alle informatie van de keuzehulp zal ook beschikbaar komen in een overzichtelijke app; de Keuzehulp Alvleesklierkanker.

De urgentie van de ziekte maakt dat de wetenschap en zorg met betrekking tot alvleesklierkanker enorm in ontwikkeling zijn. Daarom zal de app, behalve de keuzehulp, ook voorzien worden van betrouwbare informatie over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, zowel hier in Nederland als internationaal.

De app, die in de loopt van 2021 gelanceerd zal worden, gaat patiënten ook informeren over momenten dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Zo moet de Deltaplan Alvleesklierkanker app een baken worden voor patiënten en naasten, als aanvulling op de arts-patiënt relatie in een periode waar alle steun welkom is.