Keuzehulp moet helpen bij gebruik veilige apps voor videobellen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zoals welke gegevens de app verzamelt, wat de app daarmee doet en of de communicatie beveiligd is. maar ook of gegevens worden opgeslagen. Reden voor het samenstellen van de keuzehulp is het grote aantal vragen dat de AP krijgt over privacy bij zulke apps, nu mensen massaal zijn gaan videobellen tijdens de coronacrisis.

Op de lijst staat een aantal bekende apps, zoals Teams (Microsoft), Hangouts & Hangouts meets (Google), WhatsApp, FaceTime (Apple), Skype (ook Microsoft) en Facebook Messenger. Ook het onder een privacy-vergrootglas liggende Zoom staat op de lijst. Veel organisaties zijn met het gebruik hiervan gestopt omdat er problemen zouden zijn met het mogelijk lekken van persoonsgegevens. De andere meegenomen videobel-apps zijn Discord, Houseparty, Jitsi, Signal en Talk.

De privacy-toezichthouder benadrukt dat het geen uitgebreid, technisch onderzoek kunnen doen naar de apps. De AP gaat af op wat bedrijven zelf zeggen over wat hun videobel-apps met gebruikersgegevens doen, bijvoorbeeld in hun privacyverklaring. Verder stelt de toezichthouder dat de werkgever er verantwoordelijk voor is om de juiste app beschikbaar te stellen, die de privacy van gebruikers zoals cliënten beschermt.

Doel videobellen

Welke app het beste te gebruiken is, hangt ten eerste af van het doel. Dat kan een één-op-één gesprek zijn of een vergadering met meer personen. Verder is belangrijk hoe gevoelig de informatie is die besproken. Zo is er een groot verschil tussen even gezellig videobellen met een familielid of een vertrouwelijk gesprek voeren met een patiënt of cliënt. Hoe gevoeliger de informatie, hoe hoger de eisen aan onder meer de beveiliging van de app.

Voor werkgevers stelt de AP dat zij bij de inzet van video- of beeldbellen goed na moeten denken over de privacyaspecten. ‘Onderzoek de mogelijkheden van de app die u wilt gebruiken. Ga na of u een verwerkersovereenkomst kunt afsluiten. Ook kan het handig zijn om een betaalde versie te nemen als die meer (privacy)opties biedt.’

Advies voor zorginstellingen

De AP adviseert zorginstellingen om ook te kijken naar de tips voor beeldbellen van de NEN, KNMG en LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Zo kwam de KNMG afgelopen maart met een lijst van veilige apps voor beeldbellen, waaronder die van BeterDichtBij, Webcamconsult, FaceTalk, Zuarus, Quli, Mobilea BeeldZorg en WeSeeDo.

Verder wijst de toezichthouder naar tips voor privacy-vriendelijk videobellen van organisaties zoals Bits of Freedom, de Consumentenbond en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Tot slot noemt de organisatie een aantal praktijkvoorbeelden waarbij de keuze voor een specifieke app belangrijk is, zoals wel of geen (gepersonaliseerde) advertenties, de mate van vertrouwelijkheid van gesprekken en het wel of niet bewaard blijven van metadata.