Kindcentrum Ulingshof helpt Microsoft met innovaties

Bijzonder is dat het Kindcentrum Ulingshof in Venlo en Adelante een rol speelden bij de ontwikkeling van deze splinternieuwe accessoires die het leven van mensen met een beperking makkelijker maken. Op locatie Ulingshof heeft de afdeling ergotherapie van Adelante, in samenwerking met ICT Onderwijsgroep Buitengewoon, namelijk bijgedragen aan een aantal nieuwe producten van Microsoft. Het afgelopen jaar is onder meer nagedacht over de vormgeving en zijn prototypes uitgeprobeerd samen met de leerlingen van de onderwijsgroep.

Regionaal kindcentrum

Initiatiefnemer van dit samenwerkingsproject tussen Adelante, Ulingshof en Microsoft is John Helmes, senior designer bij Microsoft en vader van Jara die leerling is op Ulingshof. Ulingshof is een regionaal kindcentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 20 jaar met vaak meervoudige beperkingen en kinderen die langdurig somatisch ziek zijn.



Het kindcentrum werkt nauw samen met partners Adelante kinderrevalidatie, PSW en Dichterbij. Het meewerken van medewerkers en kinderen aan de adaptive accesoires van Microsoft was spannend. “De buitenwereld mocht er nog niets van weten en het was niet zeker of het project zou slagen. Maar het is gelukt”, vertelt Helmes. “Wij zijn er van overtuigd dat dit voor veel leerlingen een meer mogelijkheden biedt om hun digitale mogelijkheden, vaardigheden en beleving te verhogen.”

Adaptieve hulpmiddelen verbeteren kwaliteit van leven

Microsoft timmert wereldwijd in de zorg aan de weg met innovaties op het gebied van software en hardware. Een recent nieuw product is bijvoorbeeld de hololens waarmee meekijkconsulten kunnen worden georganiseerd, waardoor de patiënt niet meer per se naar een specialist hoeft te reizen. De nieuwe hulpmiddelen voor mensen met een beperking passen ook uitstekend bij de strategie om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. “Een traditionele muis en toetsenbord kunnen obstakels vormen voor iemand met beperkte mobiliteit”, zegt Microsoft-directeur toegankelijkheid Dave Dame in een blogpost. “Deze adaptieve accessoires kunnen een verscheidenheid aan functies uitvoeren, waardoor een pijnpunt wordt verlicht voor mensen die het een uitdaging vinden om het meeste uit hun pc te halen.”

Technologie past zich nu aan gebruiker aan

Grafisch ontwerper Gabi Michel van Microsoft verloor haar rechterhand en vertelt hoeveel baat ze heeft bij deze innovatieve aanpassingen. “Vroeger moest je je maar zien aan te passen aan de technologie en nu gaat de technologie zich steeds meer aan ons aanpassen. Mijn computer set up is met een speciale muis en speciale programmeerbare knoppen helemaal op mij toegespitst, waardoor ik net zo snel ben geworden als andere ontwerpers. Dat geeft een fantastisch gevoel!”

Maar het gaat uiteraard niet alleen om situaties rond het werk. Met de nieuwe draadloze adaptieve hulpmiddelen kunnen steeds meer mensen met een beperking zoals de leerlingen op Ulingshof, straks beter uit de voeten met hun PC en dat geeft uiteindelijk íedereen een goed gevoel.