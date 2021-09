Kinderen houden zelf hun darmziekte in de gaten

Normaliter moeten de jonge patiënten die leiden aan een chronische darmontsteking regelmatig voor een controle naar het ziekenhuis komen. Hiervoor worden vaak lang van tevoren al afspraken ingepland. Daardoor kan het gebeuren dat een kind soms komt als de chronische ontsteking van de darmziekte opvlamt, maar ook dat tijdens een controle blijkt dat er helemaal niets aan de hand is.

Met de zelftest en de app kan de ontlasting gewoon thuis gescand worden. De app geeft vervolgens aan of de ziekte al dan niet opvlamt en adviseert de patiënten aan de hand van die scan of ze naar het ziekenhuis moeten voor verdere controle of behandeling. Het UMCG wil op deze manier onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen en ervoor zorgen dat een eventuele verslechtering van de ziekte eerder ontdekt wordt.

Darmziekte zelf thuis controleren

Met de door het UMCG ontwikkelde Flarometer is het mogelijk de darmziekte op afstand in de gaten te houden. De controle, of zelftest, bestaat uit twee onderdelen. Met behulp van een eenvoudige thuistest en de eigen smartphone wordt de hoeveelheid van het eiwit calprotectine in de ontlasting gemeten. De mate waarin dat eiwit in de ontlasting wordt aangetroffen bepaalt hoeveel ontstekingscellen in het maag-darmkanaal aanwezig zijn. Hoe meer eiwit, des te meer ontstekingscellen. Daarmee is dit een belangrijk signaal om de ernst van de ontsteking op enig moment te bepalen.

Naast de zelftest vullen kinderen en ouders ook een vragenlijst in. De thuistest en vragenlijsten zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, zowel in het UMCG als in andere Nederlandse ziekenhuizen, en is net zo veilig als de klassieke poliklinische controles met de in het UMCG uitgevoegde caprotectine test.

De patiënten die aan het onderzoek deelgenomen hebben, zijn over het algemeen zeer tevreden over de thuistest met de Flarometer en app. Zo kunnen onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen worden en hebben ze meer grip op hun darmziekte. Op dit moment wordt de zelftest alleen ter beschikking gesteld aan kinderen. Op termijn streeft het UMCG ernaar om de Flarometer zelftest voor alle patiënten met chronische darmziekten in te zetten.

Begin deze zomer startte het Diakonessenhuis al met het thuis monitoren van patiënten die lijden aan een chronische darmziekte. Daar wordt overigens alleen gebruik gemaakt van een app met vragenlijsten.

Ontwikkeling Flarometer

In 2019 ontvingen het UMCG en laboratoriumspecialisten de UMCG-innovatieprijs om de Flarometer te ontwikkelen. Het systeem werd uiteindelijk samen met het Zwitserse BÜHLMANN Laboratories gemaakt. Het systeem is in staat de ernst van de darmontsteking met een smartphone thuis te meten. Samen is het gelukt om het systeem te ontwikkelen waarmee de patiënt thuis zijn ontlasting kan scannen.

De uitslag van de thuistest en de vragenlijst worden vervolgens doorgestuurd wordt naar het UMCG. Uitslagen van thuistest en vragenlijst zijn nu inzichtelijk voor zowel de behandelaar (in het digitale ziekenhuisdossier) als voor de patiënt (in MijnUMCG). En zo kunnen onze patiënten thuisblijven als het kan, en komen alleen naar het ziekenhuis als het moet.