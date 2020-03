Kinderen met VR-rondleiding voorbereiden op operatie

De VR rondleiding wordt gegeven door Freek de Giraffe. Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen op een tablet live meekijken. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een van de twee beschikbare virtuele rondleidingen gekozen.

Angst en onzekerheid wegnemen

Door kinderen van tevoren door het operatieproces en de ruimtes te leiden, wordt eventuele angst of onzekerheid voorkomen of verminderd. Kinderen die de bewegende beelden te spannend vinden met een VR-bril kunnen de 360 graden video’s en foto’s, onder begeleiding, ook online bekijken.

Het Groene Hart Ziekenhuis is voorafgaand aan de ingebruikname van de VR rondleidingen, bij het Sophia Ziekenhuis gaan kijken. Daar worden deze virtuele rondleidingen voor kinderen al langere tijd gegeven.

De Kinderraad van het GHZ heeft de beste tekst en beeld getest op het juiste aanspreekniveau. Het project is verder mogelijk gemaakt met behulp van de stichting Vrienden van het GHZ en een bijdrage van CapeCruising4Kids. De komende maanden gaat het GHZ onderzoeken of de VR mogelijkheden verder uitgebreid kunnen worden.

“Het is fantastisch dat we kinderen en hun ouders op deze moderne wijze stap-voor-stap mee kunnen nemen door het operatietraject”, zegt Lianne Stuurman van het GHZ.

Meer VR-projecten voor kinderen

Het inzetten van virtual reality (VR) op kinderafdelingen in ziekenhuizen is niet nieuw en breidt zich steeds verder uit. Zo opende het St. Jansdal onlangs een virtuele speeltuin voor kinderen die door hun ziekte of behandeling niet naar buiten kunnen. En het Antonius Ziekenhuis zet VR in om zieke kinderen even te laten ontsnappen aan het ziek zijn.