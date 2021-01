Klankbordgroep laat zorgverleners meedenken over Babyconnect

VIPP Babyconnect is een overheidsregeling om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te stimuleren. Vergelijkbare regelingen zijn er al voor onder meer ziekenhuizen en klinieken, de GGZ, de VVT en de eerstelijn. Dit jaar komt er ook een VIPP-regeling voor apotheken, een programma waar sinds 2020 aan gewerkt wordt.

VIPP Babyconnect ging in 2020 van start. Op vrijdag 15 januari 2021 vond de eerste digitale sessie van de klankbordgroep plaats, waarin de module basis digitale gegevensuitwisseling inhoudelijk werd besproken. Er waren onder andere verloskundigen, een kraamverzorgende en een gynaecoloog aanwezig.

Zorgverleners inhoudelijk betrekken

Het doel van de groep is om zorgverleners inhoudelijk te betrekken bij het vormgeven van modules en trainingen. Vragen die tijdens de sessie aan bod kwamen, waren onder meer: welke onderwerpen spelen er in welke fase voor de zorgverleners? Welke onderwerpen hebben prioriteit? Welke vorm van trainingen is wenselijk?

Op een Miro-bord gaven deelnemers meerdere onderwerpen waarover zij meer willen weten of leren. Er kwamen verschillende onderwerpen naar boven, zoals:

Hoe werkt de techniek achter het systeem?

Hoe wissel je gegevens uit?

Hoe gaat het met de privacy?

Hoe haal je gegevens op?

Hoe kan ik de gegevens van de ander zien?

Hoe geef je toestemming aan elkaar om de uitwisseling mogelijk te maken?

Waar kan je zien wie wat kan zien?

Hoe werkt een viewer?

Onder de motorkap

Opvallend is dat zorgverleners ook meer willen weten over wat er onder de motorkap gebeurt. Hoe werkt gegevensdeling? Het is volgens hen handig als dit ook kort in een e-learning mee wordt genomen. Het werkt volgens de deelnemers verhelderend als je weet hoe de basis in elkaar steekt.

Media februari vindt een vervolgsessie plaats. Ondertussen wordt er verder inhoudelijk gewerkt aan de basismodule digitale gegevensuitwisseling waarbij in de vervolgwerksessie de module met elkaar wordt doorlopen en de inhoud wordt beoordeeld.

Livegang Babyconnect Afsprakenstelsel

In december 2020 gingen twee verloskundigenpraktijken en een gynaecoloog in een ziekenhuis beperkte sets aan gegevens uitwisselen met elkaar in een live-omgeving. Hiermee worden de kennis en inzichten van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel in de praktijk getoetst. Het project dient als voorbeeldimplementatie van hoe digitale gegevensuitwisseling in de praktijk kan worden vormgegeven.

In een latere fase zal de kraamzorg aansluiten en zullen gegevens voor de cliënt inzichtelijk gemaakt worden via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), op basis van het MedMij-afsprakenstelsel. Eind 2019 en in de loop van 2020 zijn diverse gecontroleerde livegangen uitgevoerd volgens dit Afsprakenstelsel. In de loop van 2021 zullen nog meer (voorbeeld)implementaties volgen waarbij zorgverleners steeds uitgebreidere datasets kunnen uitwisselen met elkaar.