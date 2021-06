Klantportaal voor Jeugdzorg in Drenthe en Flevoland

Ouders uit Zeewolde, Dronten, Lelystad, Aa en Hunze, Tynaarlo, Coevorden of Meppel kunnen via DigiD inloggen op portaal.icarejgz.nl om het dossier van jun kind te bekijken. De officiele, feestelijke, opening van het klantportaal Jeugddossier werd georganiseerd op het consultatiebureau in Coevorden, in aanwezigheid van wethouders Jeroen Huizing (Coevorden) en Winnie Prins (Zeewolde). Daar kregen beide wethouders ook een kijkje in en uitleg over het klantportaal.

“Mooi dat ouders gebruik kunnen maken van dit vernieuwende jeugddossier en daarmee snel de ondersteuning kunnen krijgen die bij hen en hun kind past. We vinden het belangrijk dat ouders de regie op de opvoeding van hun kind houden. Het is goed om te zien dat Icare JGZ de ouders daarbij ondersteunt. Dit dossier en het onderzoek dat zij daarbij doen is daar een mooi voorbeeld van”, aldus wethouder Huizing tijdens de opening van het jeugdzorg portaal.

Alle informatie in één klantportaal

Naast alle gezondheidsinformatie van hun kinderen, zoals gegevens over groei en vaccinatie, kunnen ouders op het klantportaal Jeugdzorg ook alle informatie van bezoeken aan het consultatiebureau nalezen. Ook hebben zij de mogelijkheid om zelf informatie aan het portaal toe te voegen, of vragen te stellen aan het JGZ team. Een overzicht van alle informatie en mogelijkheden:

Gezondheidsinformatie inzien (bijvoorbeeld groeigegevens, onderzoeken, vaccinaties)

Vragen stellen aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of andere JGZ professionals

Nalezen wat besproken is tijdens contacten met Icare Jeugdgezondheidszorg

Informatie toevoegen

Afspraken plannen en wijzigen met het consultatiebureau

“We zijn blij en trots dat we als eerste JGZ-organisatie al ‘onze’ ouders volledig inzage bieden in het dossier van hun kind. In de regio Noord-Veluwe hebben we al ervaren dat het Jeugddossier ouders echt helpt om meer aan het roer te staan, als het gaat om passende zorg voor hun kind. Het klantportaal maakt dat ouders heel laagdrempelig gebruik kunnen maken van onze ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Het wetenschappelijk onderzoek dat naar het digitale dossier is gedaan bevestigt dit ook: dit laat een significante verbetering in ervaren eigen regie bij ouders zien. Bovendien zorgt het Jeugddossier ervoor dat we nog beter samenwerken met andere organisaties in de zorg voor jeugd. Zo voorkomen we samen dat onnodig zware zorg wordt ingezet”, aldus projectleider Isabel Benjamins.