KNMP gaat 180 medicijnvideo’s publiceren

De KNMP stelde zich in 2018 tot doel om samen met 60 verschillende apothekers in totaal 180 medicijnvideo’s op te nemen. Binnen enkele dagen na de oproep hadden zich al meer dan 100 apothekers gemeld die daar wel aan wilden meedoen. “In 2018 zijn de eerste 100 medicijnvideo’s opgenomen. Nu was het tijd voor uitbreiding”, vertelt Kaling Xian, apotheker en projectleider van het videoproject bij de KNMP.

Op dit moment wordt gewerkt aan de afrondende montage van de eerste 60 video’s. Die zullen binnenkort op de bijbehorende medicijnpagina’s van apotheek.nl gepubliceerd worden. Na de zomer starten de montagewerkzaamheden van de resterende 120 medicijnvideo’s

Nog meer medicijnvideo’s

De KNMP streeft met de medicijnvideo’s twee doelen na. Ten eerste uiteraard het verbeteren van de informatievoorziening over medicijnen. Maar daarnaast wil de KNMP met de video’s ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van de beroepsgroep. Voor de camera gaan staan is niet voor iedereen weggelegd. Het kan soms best spannend zijn, en je behoorlijk uit je comfortzone halen.

Apothekers nemen 180 medicijnvideo’s op

“In het LUMC Oncologie Centrum verwijzen mijn collega’s en ik patiënten geregeld naar de medicijnteksten over oncolytica op Apotheek.nl. Door deel te nemen aan dit videoproject, heb ik op mijn beurt een bijdrage kunnen leveren aan de site die ik in mijn dagelijkse praktijk vaak aanbeveel”, aldus de deelnemende ziekenhuisapotheker Kim Gombert.

Apothekers die interesse hebben om ook deel te nemen, kunnen zich helaas niet meer voor dit project inschrijven. Wel voor eventuele toekomstige videoprojecten. Apothekers kunnen zich hiervoor aanmelden door zich in te schrijven op de algemene filmlijst.