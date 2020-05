KNMP publiceert handreiking voor consult op afstand

Beeldbellen en andere vormen van het voeren van een consult op afstand zijn sinds de coronacrisis snel gemeengoed geworden. Veel zorginstellingen hadden hier ook voordat de contact beperkende maatregelen van kracht werden ervaring mee opgedaan. De KNMP heeft speciaal voor apothekers nu een handreiking opgesteld met uitleg, tips en handvatten voor consult op afstand.

Het is voor de waarborging van de farmaceutische zorg belangrijk dat consulten ook tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk doorgaan, en verder dan het digitaal versturen van recepten. De handreiking behandelt de praktijkvoering van het consult op afstand, maar er is ook aandacht voor de techniek en omgang met patiënt.

Verschillende opties

Daarbij worden onder andere de verschillen tussen de diverse opties, consult via beeldbellen, telefonisch en e-mail, besproken. Tevens komen de factoren aan bod die voor apothekers en hun teams van belang zijn bij het bepalen van welke vorm van consult op afstand in welke situatie het meest geschikt is.

Sommige tips en handreikingen lijken wellicht wat evident, zoals de constatering dat de overdracht van informatie tussen apotheker en patiënt (of arts) via beeldbellen minder beperkingen kent dan een telefonisch consult. Maar, de handreiking staat ook boordevol informatieve en zeer bruikbare tips, zeker voor apothekers die nog weinig of geen ervaring hebben met het voeren van een consult op afstand. Voor hen kan deze handreiking dan ook zeer waardevol zijn.

Richtlijnen consult op afstand

Voor de praktijkvoering van consult op afstand worden in de handreiking drie richtlijnen beschreven:

De apotheker laat de processen in de praktijkvoering met betrekking tot consultvoering zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere situatie. De apotheker en het apotheekteam hebben voldoende competenties voor het verlenen van goede zorg op afstand en de apotheker borgt dat het apotheekteam ook voldoende is toegerust. Voor beeldbellen beschikt de apotheek over een technische infrastructuur die voldoet aan de eisen van stabiliteit, veiligheid en privacy.

Verder beschrijft de handreiking ook enkele praktische tips en richtlijnen voor de technische invulling van het systeem dat gekozen wordt voor beeldbellen en andere vormen van consult op afstand. Evenals richtlijnen voor het gebruik van het systeem met de patiënt.

Face-to-face consulten

Ook niet onbelangrijk, de handreiking geeft ook aan in welke situaties toch een persoonlijk, face-to-face, consult aangeboden moet worden.

De patiënt is niet in staat digitaal te communiceren;

Het starten van een chronische therapie bij DM2 of astma;

Medicatieboordeling, opstarten GDV;

Complexe consulten (bijwerkingen, therapie-ontrouw)

Voor de declaratie van een consult op afstand gelden de NZa-prestaties voor farmaceutische zorg. De zorg die valt onder de terhandstelling van geneesmiddelen of het consult bij een voor de patiënt nieuw geneesmiddel hoeft dus niet aan de balie plaats te vinden om het te kunnen declareren.