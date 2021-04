KNOV gaat door met online training voor verloskundigen

De verloskundigen die aan de pilot voor de online training deelgenomen hebben, waren overwegend positief. Ze vonden het een leuke, interactieve training met afwisselend aanbod van werkvormen en voldoende pauzes om ook aan de eigen gezondheid te werken. Ook het feit dat ondanks alle moeilijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt, er dankzij de online training toch mogelijkheden zijn om gezamenlijk een training te volgen en te oefenen, werd als groot voordeel gezien.

Online training blijft

Uit de evaluatie van de pilot kan geconcludeerd worden dat de KNOV online trainingen ‘werken met Positieve Gezondheid’ blijvend kan aanbieden. Zo blijf het ook in deze tijd mogelijk een zo breed mogelijke groep van verloskundigen, zo goed mogelijk te bereiken.

Opmerkingen en tips die uit de evaluatie naar voren kwamen zullen door de trainers meegenomen worden. Zo worden de online trainingen nog beter op de online leeromgeving en de behoefte van de deelnemers afgestemd. Een van die aandachtspunten was de duur van de trainingen. Die kan korter aangezien de leertijd bij online leren effectiever besteedt wordt. Dat heeft onder andere te maken, zo stelt een onderzoek van Baars uit 2020, met het feit dat bij online opleidingen de instructies gerichter gegeven worden, waardoor leerlingen sneller aan de slag kunnen.

Beschikbaarheid

KNOV organiseert tussen eind april en eind juni vier online trainingen. Die zijn helaas al helemaal volgeboekt. Daarom heeft de KNOV besloten om een extra online training op 22 juni (dag 1) en 9 juli (dag 2) te organiseren. In het najaar worden dan nog eens drie online trainingen ingepland. Van de tien trainingen die op locatie gegeven worden is inmiddels ook al 80 procent volgeboekt. Actuele informatie over de beschikbaarheid van trainingen is hier te vinden.

Het afgelopen jaar is het fenomeen van de online trainingen, opleiding en instructies definitief doorgebroken binnen zowat alle facetten van de gezondheidszorg. Van trainingen voor patiëntgerichte communicatie door apothekers tot en met een online training voor huisartsen over het voorschrijven van antibiotica. En dat zijn maar een paar voorbeelden.